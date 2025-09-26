Dopo l’articolo di Domani

Maxi stipendi all’Inps Giorgetti furioso: «No a fughe in avanti»

Stefano Iannaccone
26 settembre 2025 • 20:28Aggiornato, 26 settembre 2025 • 20:28

Il ministro dell’Economia ha chiesto chiarimenti ai vertici dell’istituto. Al governo valutano una nota informativa per evitare il “liberi tutti” 

Nessuna fuga in avanti sugli stipendi dei dirigenti pubblici. Il ministero dell’Economia e quello della Pubblica amministrazione non hanno gradito la decisione dell’Inps, svelata da Domani, di adeguare gli stipendi dei dirigenti di prima fascia, sfruttando subito l’onda della sentenza della Corte costituzionale. Il pronunciamento dello scorso 28 luglio ha infatti ritenuto illegittimo il tetto dei 240mila euro fissato inizialmente dal governo Monti e consolidato da Matteo Renzi. Quindi il limite

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.