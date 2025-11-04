Maxi tagli ai fondi per gli affitti. Ora Meloni pensa agli sfratti

La destra ha azzerato tutti gli stanziamenti previsti a sostegno delle persone più indigenti. Il piano casa promesso da Salvini è ancora lettera morta: la manovra non prevede risorse

Il piano casa, vagheggiato dal vicepremier, Matteo Salvini, non c’è. In compenso il governo ha già pronto il “piano sfratti”, addirittura un decreto ad hoc. La guerra della destra ai poveri è iniziata con l’insediamento di Giorgia Meloni a palazzo Chigi. Il primo passo è stato l’azzeramento delle risorse per sostenere il pagamento degli affitti ai meno abbienti: oltre 350 milioni di euro cancellati con un tratto di penna. Via i fondi Andiamo con ordine. La prima legge di Bilancio, firmata dall’e