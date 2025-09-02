Il successo imprenditoriale del secondogenito serviva alla sua azienda quanto a lui. Forte della scalata e dei suoi nuovi contatti in Germania, adesso è meglio equipaggiato per seguire l’esempio di suo padre e scendere in campo. O almeno, così auspica una parte di Forza Italia
Mediaset, successo tedesco. Ma Pier Silvio Berlusconi pensa a Roma
02 settembre 2025 • 20:12Aggiornato, 02 settembre 2025 • 20:14
