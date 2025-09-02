Il successo imprenditoriale del secondogenito serviva alla sua azienda quanto a lui. Forte della scalata e dei suoi nuovi contatti in Germania, adesso è meglio equipaggiato per seguire l’esempio di suo padre e scendere in campo. O almeno, così auspica una parte di Forza Italia

Indipendenza editoriale ma, soprattutto, distanza da Mosca. Erano le rassicurazioni di cui Wolfram Weimer aveva bisogno. «L’indipendenza editoriale è di fondamentale importanza e non deve essere compromessa. Su questo punto siamo d’accordo, e questa è una buona premessa per un impegno di successo nel mercato mediatico tedesco» ha detto il ministro della Cultura tedesco dopo l’incontro con Pier Silvio Berlusconi. Il numero uno di MediaForEurope, società madre di Mediaset controllata da Fininvest, è volato a Berlino dopo che il gruppo ha raggiunto, nelle ultime settimane, il 59 per cento della proprietà di ProsiebenSat.1 sconfiggendo con la sua ops i cechi di Ppf, che hanno consegnato al Biscione il loro 15,7 per cento di azioni.

L’incontro di martedì era essenziale per ottenere la benedizione del governo federale. Ufficialmente Berlino non ha voce in capitolo sull’acquisizione, considerato che il gruppo ha sede a Monaco e la competenza ricade sulla Baviera, che ha già dato luce verde alla scalata. Favorevoli anche l’autorità antitrust tedesca e, dopo il rilancio sul prezzo da parte di Mfe, i vertici aziendali. Per completare il quadro, Berlusconi jr aveva bisogno della benevolenza del governo dei Popolari di cui Weimer è un membro indipendente quanto identitario. Non è un caso che il numero uno di Cologno Monzese abbia voluto assicurare al ministro di voler «offrire una tv ancora più nazionale costruita su misura per il pubblico tedesco» e «difendere i livelli occupazionali con l’assunzione di giovani professionisti e in ultimo il radicamento di ProSiebenSat.1 e delle sue attività in Baviera, in tutta la Germania e nelle aree di lingua tedesca».

Per il governo di Berlino era essenziale poter liberare il nome Berlusconi dalla pesante eredità che lo accompagnava. Nonostante la Cdu abbia accettato di buon grado Forza Italia nel novero delle forze del Partito popolare europeo dopo il tramonto della Dc, le avventure del Cavaliere a base di scandali giudiziari, Bunga Bunga e corrispondenza d’amorosi sensi con Vladimir Putin, non sono mai state particolarmente apprezzate dai cristianodemocratici tedeschi. Ripulire il nome dalla zavorra prima di benedire l’acquisizione del secondo gruppo privato più importante del panorama mediatico tedesco, era ancora più importante ora che il governo Merz si sta ergendo a primo sponsor delle istanze di Volodymyr Zelensky contro Putin.

Le ambizioni italiane

Pier Silvio, in ogni caso, è tornato a Portofino con in valigia il primo grande successo della sua carriera da imprenditore. E non è un caso, confida chi ha familiarità con le vicende di Forza Italia e di Arcore, che ciò sia accaduto nell’anno in cui il secondogenito continua a giocare – anche pubblicamente – con l’idea di imitare suo padre e scendere in campo.

«Serviva all’azienda, che doveva crescere, e serviva a lui, come parte centrale di una narrazione che sta mettendo in piedi» racconta chi ha seguito da vicino le manovre del Biscione. L’operazione, lanciata nel 2019, garantirà a Pier Silvio il controllo di un attore che, con i suoi quindici canali free e pay, copre il 20 per cento del mercato degli ascolti in Germania. Il solo canale online Joyn ha raggiunto, nel primo semestre 2025, quota 10 milioni di utenti.

«L’operazione dimostra che l’alveo del berlusconismo è una politica popolare europea» raccontano i ben informati. Pier Silvio ha pur sempre un anno meno dei 58 che suo padre aveva quando, nel 1994, ha deciso di «scendere in campo». Dalla sua il secondogenito ha il successo economico, nuovi rapporti internazionali che l’operazione gli ha permesso di stringere con uno dei partner europei più importanti di FI e l’ufficio che il numero uno di Mfe starebbe mettendo in piedi a Roma. Tre indizi non fanno una prova, ma sono elementi che potrebbero avere significati che vanno oltre l’ovvio. Al di là degli impieghi a cui ha intenzione di destinare il pied-à-terre romano a largo del Nazareno, proprio dove si trova lo studio di Gianni Letta, ancora consigliere più ascoltato a casa Berlusconi, il secondogenito dovrà fare i conti con le intenzioni di Marina.

La sorella maggiore continua a non approvare l’idea che qualcuno della seconda generazione segua l’esempio di suo padre. Resta il fatto che, mentre i tajanei giurano che la priorità di Pier Silvio è soltanto l’azienda, ci sono altri che, consapevoli del poco feeling della famiglia con la «porchetta magica» (copyright Simone Canettieri sul Foglio) che governa il partito, auspicano che i Berlusconi decidano di esporsi in maniera più netta. Ma anche tra i più ottimisti c’è il dubbio su come Pier Silvio possa prendere posizione. Prima di entrare in scena lui stesso, è il ragionamento, c’è bisogno di cambiare i volti e i temi su cui puntare. «Siamo diventati un partito delle tessere, quello che suo padre avrebbe odiato», sospira qualcuno. L’aspettativa è che la famiglia possa individuare persone di fiducia per orientare le intenzioni di Antonio Tajani, in attesa di una svolta. Stavolta, con un impegno in prima persona.

