Ianniello lascia Meloni: cambia la comunicazione di palazzo Chigi

«Siamo cresciute assieme» scriveva la premier nella sua autobiografia. Ora sembra avviata verso una testata d’area, ma i punti di riferimento della destra nel giornalismo stanno cambiando. Il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, invece, dovrebbe restare al suo posto
Un cambio di squadra nella comunicazione di palazzo Chigi, ma non con il tanto discusso ingresso di Gian Marco Chiocci. Il direttore del Tg1 – superato di nuovo negli ascolti dal Tg5 – resta al suo posto, almeno per il momento. Mentre per Giovanna Ianniello sembra terminato il periodo al fianco di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, nella sua autobiografia Io sono Giorgia, ricorda che la storica portavoce la seguiva, insieme alla segretaria Patrizia Scurti, «dai tempi di Azione giovani»