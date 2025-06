Il secondo round del confronto fra Giorgia Meloni e l’opposizione sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, martedì mattina al Senato, è stato un po’ meno movimentato del primo, lunedì alla Camera. La presidente non ha risposto alle stoccate di Matteo Renzi – «questo è il tempo in cui bisogna provare a ragionare il più possibile insieme», ha detto – ma non ha rinunciato all’ironia su Giuseppe Conte, che nel frattempo stava volando verso l’Aia per la sua iniziativa contro il vertice Nato iniziato martedì sera.

Toni insolitamente pacati, quelli di Meloni, che nella replica ha interloquito con i senatori dem Graziano Delrio e Alessandro Alfieri, che pure non aveva risparmiato critiche al governo: «È fuori dalla realtà parlare in maniera semplicistica di 5 per cento (del Pil per la spesa militare, ndr), di 80 miliardi aggiuntivi che equivalgono a molto più di quando spendiamo per l’istruzione e a due terzi di quanto investiamo nella sanità.

Servono invece più investimenti per costruire la difesa europea, maggiori strumenti per far collaborare le industrie dei paesi Ue e garantire l’interoperabilità dei sistemi. Ci assumiamo la nostra quota di responsabilità per garantire sicurezza e difesa del continente, ma lo facciamo per costruire la difesa europea, non per alimentare i sistemi nazionali». Meloni ha ripetuto il solito «Si vis pacem para bellum». Elly Schlein ha ironizzato a distanza: «Rispetto a duemila anni fa il mondo ha fatto dei passi in avanti nella risoluzione delle controversie».

Alla fine è stata approvata la risoluzione della destra, ma anche quella di Azione, riformulata dal governo ma potabile anche per Pd, che infatti già alla Camera ne aveva votato i primi punti. Chiede di consolidare il cessate il fuoco fra Israele e Iran e la difesa dell’Ucraina. Ma il Pd, insospettito da Carlo Calenda, si è astenuto. Hanno votato sì solo Filippo Sensi, Simona Malpezzi e Pierferdinando Casini.

Lasciare Ursula

Ma per le opposizioni il cuore della giornata è stata la riunione anti-riarmo che Conte ha convocato all’Aia, in Olanda. Con qualche acrobazia lessicale ha giurato di non essere (diventato?) anti-Nato, e negato quello che M5s ha scritto sulle risoluzioni alle camere, l’ipotesi di «riallacciare» i rapporti commerciali con la Russia. Passaggio indigeribile per l’alleato Pd, che prefigura altrettante acrobazie sui futuri tavoli di coalizione sulla politica estera.

All’Aia Conte ha convocato un’eterogena compagnia “no war” e per lo più euroscettica. Ma l’iniziativa ha guardato più al cortile di casa: il presidente M5s ha scippato al pantheon Pd lo spagnolo Sánchez, che ha detto no all’aumento delle spese per la Nato. Vuole insomma fare il fortissimo punto riferimento del pacifismo italiano. E pace se irrita Avs. E i dem. A cui, da La7, ha risposto facendo il verso a Schlein: «Se da parte del Pd vogliono fare polemiche, noi non lo facciamo perché io sono testardamente concentrato per costruire un’alternativa di governo».

Un’alternativa disarmista e che spinge sui toni anti-Commissione. Una sfida “a sinistra” che impensierisce Schlein, che pure domenica ha scelto il gesto “istituzionale” di telefonare a Meloni dopo le bombe Usa sull’Iran. Conte spera di spingere la segretaria a rompere con la maggioranza Ursula e a capitolare sulla linea M5s-Avs. Una tentazione per qualche dem, a Bruxelles e a Roma. Ma il Pd non può: significherebbe rompere con il gruppo socialista, di cui è peraltro il principale azionista. E anche rompere la delegazione.

© Riproduzione riservata