Dopo le proposte di schlein e landini sulla patrimoniale

Meloni contro il popolo: «Con noi al governo mai tasse ai super ricchi»

Stefano Iannaccone
08 novembre 2025 • 19:57Aggiornato, 08 novembre 2025 • 19:58

La leader del Pd, Elly Schlein, aveva aperto a un’imposta europea sui Paperoni. La presidente del Consiglio ha spostato l’attenzione dalla legge di Bilancio e dal caso Brunetta

Nessuna tassazione per i super miliardari, il governo non pensa nemmeno minimamente al modello Mamdani rilanciato in salsa italiana dal segretario della Cgil, Maurizio Landini, con «un contributo di solidarietà dai ricchi, ossia da chi detiene più di 2 milioni e cha rappresentano l’1 per cento a vantaggio del 99 per cento». Il mosaico di berlusconizzazione di Giorgia Meloni si è quindi arricchito di un altro mattoncino: «Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È r

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.