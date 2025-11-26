Destra in panne

Meloni in tilt dopo la sconfitta alle regionali, ora agita l’arma del premierato

Stefano Iannaccone
26 novembre 2025 • 20:22Aggiornato, 26 novembre 2025 • 20:22

Tra i lavori della Camera rispunta la riforma: la miccia per accelerare sulla legge elettorale. Il governo, incagliato sulla manovra, rivendica un accordo minimo dopo il vertice a Chigi 

Adombrare il premierato per forzare il dialogo sulla legge elettorale. Il voto delle regionali ha prodotto delle scorie a destra, tutt’altro che smaltite a poche ore dalla chiusura delle urne. La maggioranza prepara le mosse per arrivare a dama sulla sostituzione del Rosatellum con un altro sistema di voto. Nella programmazione dei lavori di gennaio alla Camera è infatti rispuntata la «madre di tutte le riforme», secondo i desiderata di Giorgia Meloni: l’elezione diretta del presidente del Consi

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.