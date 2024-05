La premier era nel paese in provincia di Napoli per inaugurare il centro sportivo che a settembre era stato teatro di uno stupro di gruppo. Ha incontrato il presidente della Regione e lo ha salutato in modo colorito, ricordando una vecchia polemica: «Sono quella stronza della Meloni»

Giorgia Meloni ha voluto dimostrare di saper mantenere le promesse fatte nel settembre scorso a Caivano.

Il territorio in provincia di Napoli, teatro di un drammatico stupro di gruppo ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni, è stato il centro di una serie di interventi messi in campo dal governo e oggi la premier ha partecipato alla riapertura del centro sportivo ex Delphinia, oggi restituito alla cittadinanza dopo l'imponente opera di riqualificazione.

Il complesso, abbandonato dal 2018, era stato il luogo in cui era avvenuto lo stupro e ora Sport e Salute ha promosso un intervento su un'area complessiva di 50mila metri quadri, per un impegno economico di 9milioni e 300mila euro. Il risultato è stato la riqualificazione della palestra, della piscina, del campo polivalente e di quello da calcio a cinque, ma anche l'inserimento di uno skatepark, di un'area fitness outdoor, di due campi da tennis, tre campi da padel, un campo di bocce, una pista per l'atletica, una pedana per il salto in lungo e salto con l'asta ed una parete per l'arrampicata sportiva.

Freddo e diretto il saluto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al governatore della Campania Vincenzo De Luca. «Presidente, quella stronza della Meloni», ha detto la premier stringendogli la mano al suo arrivo a Caivano dove è stato inaugurato il nuovo parco. De Luca, spiazzato dal saluto di Meloni si è limitato a rispondere: «Bene di salute, benvenuta». Era la prima volta che i due si incontravano di persona da quando il governatore del Partito democratico della Campania le aveva dato della «stronza» mentre parlava con alcuni giornalisti in occasione della manifestazione dei sindaci campani contro l’Autonomia. Durante la manifestazione i sindaci chiedevano al governo lo sblocco dei fondi di coesione. All’epoca la risposta di Meloni fu molto dura: «Dovrebbe lavorare invece di manifestare». I due leader politici si sono incontrato oggi a margine dell'inaugurazione del centro sportivo Delphinia di Caivano. Il video dello scambio tra Meloni e De Luca è stato rilanciato dal profilo social di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia, con il messaggio: «Giorgia, insegnaci la vita». Ai giornalisti presenti il governatore della Campania ha detto: «Siamo persone ben educate, ci siamo salutati, siamo garbati, ospitali e con senso di opportunità per giornate come questa». E poi ha aggiunto: «Ci sono esponenti di Governo che non hanno molta ironia, sono molto nervosi in questo periodo».

Le parole di Meloni

«Benché la sfida di Caivano sia stata una delle mie principali scommesse, una delle principali scommesse del governo, forse non ero preparata stamattina all'emozione e all'impatto della differenza di quello che ci siamo trovati di fronte rispetto a qualche mese fa. Non solo l'impatto visivo ma il messaggio che l'impatto racconta: lo Stato e le istituzioni possono fare la differenza, lo Stato può mantenere i suoi impegni, le istituzioni possono mantenere gli impegni», ha detto Meloni durante l’inaugurazione.

«C'è un tempo per le lacrime e c’è un tempo per gioire. Oggi lasciateci gioire», ha detto don Maurizio Patriciello, che aveva lanciato l’appello a Meloni dopo i fatti. «Da domani cominceremo a pensare a cosa c'è ancora da fare. La vita è fatta da un gradino alla volta»,, ha proseguito, «questo luogo era qualcosa di molto triste, si soffriva al pensiero che un bene potesse essere distrutto».

La polemica con De Luca

Ad accogliere Meloni c’era anche il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi aveva definito l’iniziativa una passerella per il governo. «Voglio dire senza polemica al presidente di De Luca che ieri ha paralto di una passeggiata del governo che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati avremmo sicuramente una politica più rispettata dai nostri cittadini, quindi continueremo a passeggiare», ha detto Meloni.

C'è stato spazio anche per un altro siparietto: quando Meloni è andata a stringergli la mano, gli ha detto «presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta?», ricordando il fuorionda di De Luca alla Camera che parlava di lei con questi toni.

