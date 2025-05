Dalla tregua alla trattativa, fino a nuove sanzioni, la politica estera, non solo italiana, è un falò delle vanità degno di Tom Wolfe, che fu il cantore della New York anni Ottanta in cui ascendeva la stella di Donald Trump.

È passata una settimana dall'immagine di Giorgia Meloni seduta tra J.D. Vance e Ursula von der Leyen, dopo la messa di inizio ministero di Leone XIV, e siamo già al successivo giro di giostra. Illusioni dissolte, alleanze che si saldano e si spezzano nel giro di poche ore. Non è stata fortunata l'operazione dei volenterosi guidata dal presidente francese Macron. E si è rapidamente concluso in un nulla di fatto il tentativo della premier Meloni di presentarsi come la portavoce del Vaticano e del nuovo papa sui colloqui di pace tra Russia e Ucraina.

Nelle missioni più delicate la vecchia classe dirigente, andreottiana e curiale, facilitava le operazioni vaticane, in modo riservato. Qui tutto è stato sbandierato e strumentalizzato nei comunicati di Palazzo Chigi e sui social, rischiando di esporre il Vaticano a un fallimento annunciato, nei primi giorni di un nuovo pontificato che rilancia l'autorevolezza della Santa Sede nel mondo.

Il governo Meloni viaggia alla giornata, senza grandi prospettive, come ha detto anche il non ostile Urbano Cairo al festival di Dogliani, nell'orizzonte fotografato dal rapporto Istat: «I primi mesi del 2025 sono caratterizzati da forte incertezza sulle prospettive a breve, soprattutto per i rischi sull’evoluzione degli scambi associati alle decisioni di politica commerciale degli Stati Uniti». Incertezza confermata dagli ultimi annunci di Trump sui dazi, da far partire già tra una settimana. Incertezza e immobilismo: è la palude in cui si muovono i parlamentari di opposizione, ma anche di maggioranza, intrappolati in Camere trasformate in uffici di ratifica, in commissioni che più che votare vidimano quanto deciso altrove.

Sul decreto sicurezza neppure uno dei cinquecento emendamenti presentati dalle opposizioni è stato almeno preso in considerazione. I parlamentari della maggioranza non parlano, non intervengono, non dibattono. E quando lo fanno, si scontrano tra di loro, com'è avvenuto nell'aula della Camera tra il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami e il vicepresidente Giorgio Mulè di Forza Italia. Nelle sabbie mobili si spiaggiano perfino gli ex squali dei giornali che un tempo percorrevano rapidi il Transatlantico.

È il contesto in cui gli elettori tornano a votare, oggi per il primo turno delle elezioni amministrative, l'8-9 giugno per il secondo turno e per cinque referendum. Alla vigilia la segretaria del Pd Elly Schlein ha parlato di un possibile voto anticipato nel 2026, ovvero tra otto-dieci mesi, che in politica sono lo spazio di un mattino. La novità che si prepara nelle cucine governative è una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, eliminando i collegi uninominali dell'attuale legge Rosatellum che oggi consegnerebbero una vittoria almeno numerica delle opposizioni nelle regioni del Sud (se unite, ovviamente).

È la risposta alle difficoltà di Meloni, la regina degli scacchi di palazzo, distante da quanto si muove fuori ma ben arroccata nei suoi rapporti di potere. L'alternativa, se c'è, deve nascere altrove. Per il principale partito di opposizione, il Pd, significa accelerare il lavoro di apertura, di cui ha parlato Carlo Trigilia su Domani, rallentato negli ultimi mesi dalle dinamiche correntizie, più nei territori che al centro. Ma il fatto nuovo per spezzare il sortilegio che imprigiona tutti è un segnale di protagonismo della società. Nel 2012 il voto referendario anticipò un decennio di sommovimenti, i dirigenti dell'epoca non riuscirono ad approfittarne, per l'ultima volta si raggiunse il quorum. Oggi il quorum sul lavoro e sulla cittadinanza agli stranieri appare lontano. Ma in una stagione di non-voto non è il cinquanta per cento l'indicatore da raggiungere.

