In conferenza stampa al G20 in India, la premier è tornata sul tema della trattativa tra Lufthansa e Ita e ha chiesto risposte a Gentiloni. Sull’uscita dall’accordo commerciale con la Cina ha fatto capire che prevarrà il pragmatismo

Al termine del G20 a Nuova Delhi, la premier Giorgia Meloni ha utilizzato la conferenza stampa per rincarare l’attacco al commissario europeo Paolo Gentiloni, accusato già nei giorni scorsi da Matteo Salvini di difendere troppo poco gli interessi italiani.

«È curioso che la Commissione Ue blocchi la soluzione al problema Ita», ha detto Meloni riferendosi alla questione della compagnia aerea. «Su questo vorremmo una risposta e la questione è stata sottoposta al commissario Gentiloni dal ministro Giorgetti».

La via della Seta

Sull’uscita dell’Italia dall’accordo commerciale con la Cina, la cosiddetta “via della seta”, data ormai per certa dopo questo G20, Meloni ha detto che «Io sono abbastanza ottimista» sul fatto che non ci siano contraccolpi negativi perchè «Italia e Cina sono consapevoli di quanto sia importante mantenere le relazioni, rafforzarle, cooperare. Il pragmatismo nella maggior parte dei casi ha sempre la meglio, confido che andrà così. Mi pare ci sia volontà di continuare a dialogare».

Ucraina

«Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all'Ucraina, non era un risultato scontato se si tiene in conto che le ministeriali sono tutte finite senza una dichiarazione finale. È una dichiarazione di compromesso ma la considero comunque importante in questo contesto», è stata la risposta di Meloni in seguito alla polemica sollevata dall’Ucraina perchè nella dichiarazione finale non c’è un riferimento chiaro all’aggressione russa.

© Riproduzione riservata