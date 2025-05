La premier Giorgia Meloni è arrivata al Senato per il question time a cui risponde alle domande dei senatori. Seduta tra i ministri ma all’inizio senza i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani (che la ha raggiunta a discussione iniziata), prima avrebbe pranzato con il presidente del Senato Ignazio La Russa.

La prima è stata proposta da Carlo Calenda di Azione, che ha chiesto aggiornamenti sulla situazione della difesa, visto anche il diverso orientamento dentro il governo in materia.

«L’Italia e l’Ue devono rafforzare le loro difese per far fronte alle sfide geopolitiche in atto», ha detto Meloni, che si è definita «patriota che ha sempre sostenuto che la libertà ha un prezzo e se un altro paga la tua sicurezza devi sapere che non sarai tu a decidere del tuo destino». Ha parlato di «complementarietà strategica» e sottinteso che un rafforzamento in difesa darà spinta anche all’industria. Ha ricordato l’importanza del fronte sud e confermato che rispetterà i parametri Nato di un aumento della spesa «raggiungendo il 2 per cento entro il 2025», «un impegno internazionale» ma anche «coerente con il programma con cui il governo si è presentato agli italiani».

Matteo Renzi, invece, la ha incalzata sulle riforme: il premierato «dalla madre di tutte le riforme è diventata la suocera di cui non parla più nessuno» ha detto,

Meloni ha parlato di «situazione complessa da sistemare una ad una» con rispetto alle privatizzazioni, sul premierato «non dipende da me ma dal parlamento ma la maggioranza intende procedere spedita, così anche sulla giustizia. Voglio poi introdurre le preferenze in legge elettorale».

Sulla politica estera ha detto che «ha avuto un protagonismo che ha smentito chi aveva preconizzato un isolamento italiano» e «soddisfatta del messaggio mandato col G7» e del «tentativo di tenere uniti Europa e Stati Uniti» e «siamo a fianco dell’Ucraina, sostenendo gli sforzi americani per una pace duratura con garanzie di sicurezza efficaci per il popolo aggredito». Quanto al Medio Oriente e Israele, «i paesi arabi sono la chiave per la soluzione del conflitto, anche per tracciare un quadro regionale di pace e sicurezza, che deve comprendere la possibilità di due stati». Ha poi anticipato di stare lavorando a una missione nell’indo-pacifico e in Cina.

La premier si è presa più tempo per rispondere alle domande della maggioranza, invece ha risposto stizzita in particolare a Renzi.

