Stile Meloni, il power look della destra. Il sovranismo popolare del guardaroba

Giorgia Meloni accoglie Joe Biden a Borgo Egnazia nel tailleur baby pink di D.Exterior
Lisa Di Giuseppe e Giulia Marchina
19 novembre 2025 • 07:00

Il modo di vestire della sorella è complementare a quello della premier: in comune pantaloni larghi, manicure e bracciali. Ma quando le occasioni sono formali, la presidente ricorre a Scervino, Talarico e Borbonese. O all’evergreen Armani

«Mi trucco da sola e manco tanto bene». Giorgia Meloni schiaccia la palla alzata da Umberto Galimberti, che aveva detto: «Quelli che le fanno il make up sono bravissimi». Make up che è passato da ombretti brillantinati a labbra contornate in modo impeccabile. La metamorfosi Meloni. Anzi, delle sorelle Meloni. Qualcuno evoca un consigliere dietro le quinte, ma il riserbo sul potenziale armocromista della premier è massimo. Le due donne politicamente più rilevanti in Italia stanno dettando la moda

