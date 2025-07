I mille giorni di governo hanno fatto indossare a Giorgia Meloni i panni di Silvio Berlusconi: «Abbiamo portato più di un milione di posti lavoro». Lo ha scandito di fronte alla platea amica del congresso della Cisl. Rinverdendo appunto uno storico slogan del Cavaliere e spingendosi anche oltre nei numeri.

La presidente del Consiglio ha così completato, anche simbolicamente, la conquista del sindacato legato alla tradizione democristiana, accettando senza esitazioni il «patto di responsabilità» lanciato dalla segretaria Daniela Fumarola, erede di Luigi Sbarra, nominato nel frattempo sottosegretario al Mezzogiorno. Sullo sfondo resta la preoccupazione per la guerra commerciale con l’amico Donald Trump: «Va scongiurata perché impatterebbe sui lavoratori».

Il focus è stato orientato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema sacrosanto, su cui però finora il governo ha fatto poco. Ma la promessa di uno sforzo maggiore è stata rinnovata alla presenza della ministra Marina Elvira Calderone, che per la natura del suo ruolo è la titolare del dossier. In ogni caso, per marcare ulteriormente il territorio, la premier ha rivendicato: «Sono fiera di poter annoverare Sbarra nella squadra di governo».

Meloni ha poi promesso che la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa, fortemente voluta dal sindacato centrista, «non rappresenta un punto d’arrivo, ma un punto di partenza. Potete contare sul governo su ogni ulteriore passaggio che vorrete proporre per portare avanti questa rivoluzione».

Battimani calorosi per un’intesa totale e una disponibilità piena, incluso il rinnovo dei contratti: «Non può essere il governo che impone rinnovi contrattuali nel settore privato, ma stiamo studiando strumenti per favorire il rinnovo anche di questi contratti».

Buoni e cattivi

Tutto è stato studiato nel dettaglio, addirittura l’agenda verde portata sul palco, in tinta con la scenografia. Ma al congresso Cisl c’era il convitato di pietra, il sindacato cattivo, quello di Maurizio Landini. Per l’occasione, la leader di Fratelli d’Italia ha continuato a portare avanti la paziente opera di spaccatura del fronte sindacale, attaccando Cgil e Uil, perché hanno un atteggiamento che «nuoce alla democrazia».

La Cgil non è stata mai menzionata esplicitamente, ma il riferimento in alcuni passaggi è a prova di smentita. «Abbiamo dialogato senza pregiudizi con chi non aveva pregiudizi. Rispetto la dinamica del conflitto quando mette al centro contenuti reali e non quando la logica è antagonista e massimalista per principio», ha scandito Meloni. Insomma, i buoni pragmatici della Cisl da un lato e i cattivi massimalisti della Cgil e della Uil dell’altro.

Il calendario ha dato alla premier, seppure fortuitamente, l’occasione di celebrare i mille giorni di governo, momento ideale per sfoderare l’armamentario della propaganda e aprire le danze per la batteria di dichiarazione dei dirigenti di Fratelli d’Italia. «I salari sono tornati a crescere più dell’inflazione», ha detto la presidente del Consiglio.

Nessuna ammissione di responsabilità sulle cose che non vanno, per esempio la produzione industriale che cola a picco da oltre due anni. La premier ha affrontato la questione, prendendola alla larga: «Non possiamo rassegnarci a essere condannati alla bassa produttività, dobbiamo investire».

A portarla sulla terra ci ha pensato la campagna social di Matteo Renzi, che ha elencato tutti gli aumenti, dalla pressione fiscale arrivata al 42,6 per cento ai rincari di pane, in media del 10 per cento nelle grandi città, e in generale del carrello della spesa, sopra il +3 per cento a giugno.

Poco male. Ora Meloni si aggrappa al Pnrr. «È il momento di sfruttare al meglio le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cogliendo le opportunità che arrivano dalle grandi trasformazioni, sostenendo gli investimenti ad alto contenuto tecnologico». Insomma, dal congresso Cisl va tutto bene per la festa dei mille giorni di Meloni a palazzo Chigi.

