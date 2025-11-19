Il piano di Meloni per il Quirinale. A Mattarella solo mezze scuse

true false

Che il Garofani-Gate sia sfuggito di mano alla comunicazione di Fratelli d’Italia, deve essere apparso chiaro nella mattina di ieri anche alla premier Giorgia Meloni. È stata lei ad alzare il telefono per chiedere udienza al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ribadire la «sintonia istituzionale» di palazzo Chigi con il Colle e spiegare di persona al capo dello Stato che la polemica innescata dal suo partito riguardava solo il consigliere Francesco Saverio Garofani e non investiva anc