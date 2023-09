Fratelli d’Italia è il primo partito a comunicare la sospensione di ogni iniziativa in segno di cordoglio e rispetto per la morte del presidente Giorgio Napolitano. L’annuncio arriva appena viene reso noto che la camera ardente sarà aperta stamattina, al Senato, alla sala Nassirya.

Alle 10 ci saranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quelli delle camere Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Dalle 11 i cittadini e le cittadine potranno entrare a palazzo a rendere l’ultimo saluto (fino alle 19, e poi dalle 10 alle 16 di lunedì).

I funerali di stato civili si terranno invece martedì 26 settembre, alle 11 e 30, nell’aula della Camera, comunica in serata palazzo Chigi. Saranno trasmesse in diretta su Rai 1 e su maxi-schermi installati in piazza del Parlamento. Montecitorio contiene fino a 800 persone.

Si tratta di un raddoppio degli spazi rispetto a quello dei precedenti funerali laici svolti in piazza Montecitorio, quelli per due ex presidenti della camera non credenti, Nilde Iotti (1999) e Pietro Ingrao (2015). E questa scelta dice che palazzo Chigi, che ha preso la decisione in accordo con il Colle e con il Senato, sa che saranno presenti in molti, cittadini e autorità, rappresentanti politici anche internazionali. Serve un’accoglienza a livello dell’evento.

Rimediare a una figuraccia

Insomma, il governo non deve fare brutte figure. Ed è anche per questo che FdI batte sul tempo tutti a ostentare lutto e cordoglio, batte persino il Pd che a ruota sospende tutte le sue iniziative politiche. Il partito della premier si affretta a rendere pubblica la sua decisione intanto perché deve sconvocare la kermesse celebrativa dell’anno primo dell’era Meloni, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, dove oggi era previsto – e atteso – l’intervento della premier. Il presidente così poco amato a destra costringe tutti a rimandare la festa di una settimana.

Ma c’è un’altra ragione del tempismo della comunicazione dello stop alle feste: per una volta è Fdi a dover rimediare alla magra figura della sua premier, quella della sera prima, al momento del decesso: un algido comunicato, in cui lei non si spinge oltre il «cordoglio, a nome del governo italiano» e a «un pensiero e le condoglianze alla famiglia». Parole che non sono una scelta improvvisata: la morte del presidente era nell’aria da giorni, non è ipotizzabile che palazzo Chigi non avesse preparato già un testo.

La verità è un’altra: in prima battuta Meloni premier non vuole prendere le distanze dalla Meloni leader di partito che di Napolitano non è stata solo un’avversaria – fin qui nulla ci sarebbe da eccepire in democrazia – ma è stata un’accusatrice di accuse poco consone al curriculum di una donna delle istituzioni, come ricordava ieri la stampa. Tipo «vile incompetente e traditore» (2019), «O si è piegato alle pressioni della Francia o tramava con Parigi contro i nostri interessi nazionali» (2011, sulla guerra alla Libia).

È vero che l’accusa di aver tramato un «golpe» contro il paese nel 2011, quando Silvio Berlusconi fu costretto alle dimissioni, è moneta corrente di tutte le sfumature della destra di allora e di oggi. Ma la freddezza della premier, l’evidente mancanza di misura istituzionale, ha svelato poi la distanza dai messaggi di cordoglio che sono arrivati dalle più autorevoli personalità politiche internazionali. E ha messo in chiaro, ancora una volta, che la premier non è all’altezza neanche dei lutti della Repubblica, oltreché dell’onda del cordoglio del paese. Con il rischio che tutto questo gelo le si ritorca contro durante un funerale di stato che sarà affollato anche di ospiti internazionali.

Stavolta dunque sono gli uomini di Meloni a indicare una rotta più decente. Dal presidente del senato Ignazio La Russa, che dopo gli scivoloni dei primi tempi ha cambiato linguaggio, fino al vicecapogruppo FdI alla camera Alfredo Antoniozzi, che stigmatizza gli hater dei social che paragonano la morte di Napolitano a quella imminente del boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro.

«Giorgio Napolitano appartiene alla storia dell’Italia per motivi completamente antitetici a quelli di Messina Denaro. È inaccettabile pensare di poter insultare fino a questo punto una grande figura istituzionale», e non rinuncia a sua volta a un paragone che gli sta a cuore: «Era già successo pochi mesi fa con il presidente Berlusconi. L’incapacità di separare la critica politica dall’insulto anche dinanzi alla morte è solo brutale inciviltà».

Putin, cordoglio indigesto

Fra i tanti messaggi di cordoglio al grande europeista, dal segretario di Stato americano Antony Blinken a Walter Steinmeier ed Emmanuel Macron, ne arriva uno dalle trincee dell’avversario dell’Europa, ed è il telegramma del presidente Russo Vladimir Putin, indirizzato «al signor Mattarella». Il capo del Cremlino ricorda Napolitano con enfasi per accreditare sé stesso. È stato, scrive, «uno statista eccezionale e un vero patriota», ricorda di aver avuto «la fortuna di parlare con quest’uomo meraviglioso in diverse occasioni e conserverò per sempre il suo caro ricordo».

© Riproduzione riservata