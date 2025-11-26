Meloni vuole il proporzionale, è pronta a cedere la Lombardia alla Lega

Per la premier è la priorità dopo le regionali, ma deve convincere Salvini che è contrario. Storicamente, la modifica a ridosso delle elezioni non favorisce la maggioranza che la fa

true false

Una notte è troppo poco per digerire il boccone amaro delle regionali, ma la premier Giorgia Meloni già deve guardare avanti, adattando la sua strategia alle mutate condizioni e dando priorità ad un obiettivo fino ad ora tenuto in sordina, come la modifica della legge elettorale. La debordante vittoria della Lega in Veneto con il “doppiaggio” rispetto a Fratelli d’Italia cambia le dinamiche interne alla sua coalizione: rianimato il partito, almeno a nord, il vicepremier Matteo Salvini ha già alz