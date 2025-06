La scadenza cerchiata in rosso nel calendario della premier Giorgia Meloni è il vertice Nato di fine giugno. E in vista di questo ha ripreso il suo tour di vertici internazionali. Venerdì 6 giugno è toccato al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, con il quale all’ordine del giorno c’era appunto la preparazione del Consiglio europeo di giugno e dei vertici del G7 e della Nato.

«Per rafforzare la capacità di difesa comune dell’Europa, dobbiamo garantire una spesa più efficiente e un approccio collettivo alla sicurezza. La sicurezza non è solo difesa», ha rimarcato Costa. Un incontro riuscito, in cui «sono stati discussi i principali temi dell’agenda internazionale, a partire da Ucraina e Medio Oriente, e di quella europea con un focus su sicurezza e difesa, competitività, relazioni transatlantiche e migrazioni», è ciò che ha fatto sapere palazzo Chigi. Successivamente, a palazzo Chigi è arrivato il presidente argentino Javier Milei, con cui invece il dossier più delicato è stato quello energetico (i due hanno siglato anche un “Piano d’azione Italia-Argentina”).

Al bilaterale insieme a Meloni era presente infatti anche l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in considerazione del fatto che ad aprile l’Eni e la compagnia petrolifera argentina Ypf hanno firmato un memorandum d’intesa per la produzione e l’esportazione di gas naturale liquefatto. Dopo il vertice, ha fatto sapere palazzo Chigi, «si è tenuta la cerimonia di scambio dell’accordo tra Eni e YPF SA».

Le regionali

Molti impegni, quelli della premier, che impongono di lasciare alla gestione del partito e sotto l’occhio attento della sorella, Arianna Meloni, tutte le questioni interne: prima su tutte le regionali, con la spartizione delle candidature e soprattutto l’incognita sul terzo mandato.

Un vertice tra leader non è ancora stato fissato, ma gli alleati premono per farlo il prima possibile e la settimana più probabile dovrebbe essere la prossima. In questo modo, al vaglio ci saranno anche i dati sul risultato referendario: affluenza regione per regione e verifica del peso del centrosinistra.

Eppure, prima di guardare agli avversari, il centrodestra deve dirimere i propri interrogativi. Sul terzo mandato, Fratelli d’Italia ha aperto alla discussione – «se ce lo chiedono i presidenti delle regioni», ha detto il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli – lasciando però in mano alla Lega e ai suoi presidenti l’iniziativa. Formalmente, dalla Conferenza delle regioni non è arrivata una richiesta di cambiare la legge ordinaria ma solo una richiesta di approfondire la questione del limite ai mandati. Quel che è certo è che il presidente friulano Massimiliano Fedriga, come Luca Zaia, Maurizio Fugatti e Attilio Fontana, vorrebbe candidarsi per un altro mandato.

Lo stesso può dirsi, a sinistra, per Vincenzo De Luca e, potenzialmente, anche per Michele Emiliano. Una massa critica in questo senso, dunque, potrebbe formarsi e sarebbe anche bipartisan. Non a caso Fedriga ha ringraziato «per l’apertura» FdI. Con una questione, però: il Pd è contrario ad aumentare il numero dei mandati e anche Forza Italia è stata categorica. Dunque l’ipotesi che le regioni trovino una quadra per una richiesta al governo sembra tutt’altro che semplice e comunque non immediata. A fugare ogni dubbio è intervenuto il capogruppo azzurro Maurizio Gasparri, che ha sentenziato: «Donzelli ha aperto nuovamente la questione con lo scopo di chiuderla» e comunque «noi siamo favorevoli ai due mandati e mi risulta che finora pure FdI lo fosse».

Altra questione sono i nomi dei candidati. A oggi l’unica certezza condivisa è la ricandidatura dell’uscente meloniano Francesco Acquaroli, che sfiderebbe l’attuale eurodeputato dem Matteo Ricci. Dal centrodestra filtra una certa preoccupazione per l’esito.

Nelle altre regioni è tutto in salita. In Campania Forza Italia ha chiesto un candidato civico e avanzato quattro nomi. Ha risposto a muso duro la Lega con il commissario napoletano Enzo Rivellini: «Speriamo si decida per una figura politica». A questo dovrebbe propendere anche FdI, che in campo ha il sottosegretario Edmondo Cirielli. La certezza, però, che è una sintesi sarà tutt’altro che agevole. In Veneto la situazione è, se possibile, ancora più tesa e ancora affogata nel dibattito sul terzo mandato. Il “doge” Luca Zaia, che sta concludendo il terzo mandato, ancora non si è sbilanciato. La Lega punta sul vicesegretario Alberto Stefani, ma a incombere è FdI, decisa a reclamare una grande regione del nord.

Proprio l’apertura di Donzelli al terzo mandato aveva fatto ben sperare i leghisti veneti, ma a mente fredda sta sorgendo un sospetto: che la mossa di FdI sia un modo per fare melina, sfidando gli alleati a trovare un consenso impossibile tra le regioni per tentare la mossa disperata. Soprattutto è un modo per stanare Salvini e costringerlo a decidere se schierarsi o meno con i suoi presidenti, che però dalla sua segreteria sono sempre stati molto autonomi.

Il terzo mandato, dunque, aleggia ancora sul centrodestra e sta frenando ogni tentativo di tracciare un profilo dei candidati da cercare. Anche se nessuno vuole dirlo apertamente, la sentenza costituzionale ha chiuso la questione e una legge ordinaria sul tema, anche se cominciasse il suo iter trovando improbabili convergenze interne, difficilmente arriverebbe prima delle cinque competizioni regionali.

© Riproduzione riservata