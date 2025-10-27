Meloni al Quirinale? E Giorgetti fa il premier. La pazza idea a destra

La manovra ha svelato un asse di ferro tra la premier e il ministro. È solo una suggestione, ma la voce gira (e spaventa) Lega e FdI. Così si traslerebbe, salendo l’ultimo gradino del cursus honorum della politica, il tandem più solido del governo

La strada è ancora lunga – forse una riforma elettorale, certamente le elezioni politiche e poi quelle del capo dello stato – ma un’ipotesi sta seminando il germe della paura tra le file di Fratelli d’Italia e della Lega. Si tratta solo di una voce, ma, ripetuta di bocca in bocca, sta assumendo la concretezza di qualcosa di cui come minimo si è discusso nelle sedi che contano davvero. Le tappe sono le seguenti: alle prossime elezioni politiche, al più tardi nel 2027, l’egemonia di Giorgia Meloni