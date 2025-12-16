Italia

Meloni rassicura il Colle: il sì alle armi per l’Ucraina resta ma Salvini guasta la festa

Daniela Preziosi
16 dicembre 2025 • 20:35

Imbarazzo per le lodi della Russia al vicepremier. Il silenzio di Mattarella. Mozioni divise per i progressisti. Al senato il Pd prova a far pace sul ddl Delrio 

La circostanza sfortunata, per Giorgia Meloni, è che alla vigilia del suo discorso alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, mercoledì alle 11.30, deve fingere che la sua maggioranza sia compatta. Peccato che martedì 16 dicembre la Tass, l’agenzia ufficiale russa, ha rilanciato le parole di Matteo Salvini, quelle in cui «paragona Hitler e Napoleone a Merz e Macron» per dimostrare che se la Russia e l’Urss non sono state battute dal generale e dal dittatore, figuriamoci qual

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.