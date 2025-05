La premier sembra finita in un cono d’ombra, ai margini di tutti gli ultimi incontri tra grandi della terra. La scelta è voluta. Per rimanere in equilibrio tra Usa e Ue rinuncia alle posizioni nette, anche per non scoprirsi troppo con la Lega a destra

Da che la strategia era far apparire palazzo Chigi come lo snodo della politica internazionale, ora sembra cominciata l’eclissi di Giorgia Meloni. Assente (casualmente) dalla chiacchierata tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a San Pietro, dove però sono comparsi per essere immortalati in una foto anche Keir Starmer ed Emmanuel Macron. Assente (volontariamente, in collegamento telefonico) anche alla foto opportunity del viaggio in treno per Kiev con il solito Macron, Starmer e Friedrich Merz, cui si è aggiunto il presidente polacco Donald Tusk.

Meloni è stata inghiottita da un cono d’ombra, chissà quanto cercato, dopo l’exploit mediatico della visita alla Casa Bianca da Trump.

La strategia

«Non faccio la corsa a essere nelle fotografie», è quello che la premier ha fatto trapelare nei giorni scorsi. Ma filtra anche la volontà di non essere immortalata e associata ai tre Volenterosi leader europei, in uno scatto che non avrebbe non potuto essere affiancato a quello, identico, del 2022, con Mario Draghi.

Tutte ragioni comprensibili in ottica politica, che però l’hanno esposta alle critiche dell’opposizione ma anche a qualche sopracciglio alzato da parte della sua maggioranza, in particolare dentro Forza Italia, che guarda sempre con sfavore alle posizioni che tengono il governo italiano fuori dal consesso dei “grandi” europei e allontanano Roma da Bruxelles.

Eppure Meloni ha preferito procedere in questo modo, anche a costo di annacquare la narrazione che la vuole sempre vicina a Kiev «senza se e senza ma». Una narrazione sempre valida ma, nei fatti, influenzata in modo determinante da come si muoverà in futuro Trump. Proprio questo – che i suoi detrattori considerano un modo ambiguo di tenere un piede in due scarpe, Meloni invece una leale collaborazione con un paese alleato – è solo in parte la motivazione dell’agire della premier.

A osservare le sue mosse in ambito internazionale ma anche nazionale nel corso degli ultimi mesi, un particolare salta agli occhi: Meloni tende a favorire solo le situazioni che sa di poter controllare, non si espone invece in contesti in cui le mosse altrui potrebbero generare effetti per lei incontrollabili.

Così è stato per la Casa Bianca, in cui ha scommesso su sé stessa per tener testa al tycoon, convinta a ragione dei buoni rapporti con lui. Per questo non è andata di persona a Kiev coi Volenterosi. Se solo uno di loro avesse espresso una posizione più spinta – come in passato a fatto Macron con l’ipotesi dell’invio di truppe – Meloni avrebbe dovuto prendere una decisione univoca: di dissociazione col rischio di isolarsi in Europa, oppure di condivisione con il possibile effetto di irritare Trump.

Sono queste situazioni imprevedibili a spaventarla. Anche perché la premier sa di avere alle spalle una maggioranza con posizioni estremamente distanti sia sul riarmo sia sulla guerra. Così ha preferito partecipare solo in collegamento all’incontro di Kiev: meglio incassare poco a livello di centralità nella trattativa che scoprirsi troppo a destra in Italia. Dopotutto in agguato e appostato c’è sempre Matteo Salvini, che in tandem con l’amica Marine Le Pen ha già attaccato Macron.

E comunque la politica estera è una ottima passerella ma poco sembra influire, soprattutto quando si parla del conflitto ucraino, nella percezione immediata degli elettori. Secondo un sondaggio di aprile di Tecnè il 43 per cento sostiene di non stare più né dalla parte di Kiev né da quella di Mosca.

Gli effetti

Ancora coperta dall’ombrello mediatico dell’elezione del nuovo papa, Meloni sta preferendo una politica più attendista. Incontra leader minori e si tiene prudentemente fuori dagli scenari internazionali più difficili, a partire da quello di Gaza.

Lunedì ha ricevuto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, con cui ha firmato quattordici accordi di cooperazione in settori come energia, infrastrutture, sicurezza, migrazione, cultura e innovazione digitale. «Italia e Grecia sono amici e alleati, partner naturali nel Mediterraneo e in Europa», è stata la dichiarazione congiunta che ben si coniuga con l’ambizione di Meloni di far crescere il peso dei paesi mediterranei in Ue, nell’ottica di contrastare l’immigrazione illegale.

«Sulle nostre spalle cade il fardello di essere tra le principali nazioni di arrivo» e «intendiamo continuare a lavorare per consolidare un cambio di approccio che nell’Unione europea si sta manifestando nei confronti del governo dei flussi migratori».

Meloni ha risposto anche su Kiev, sottolineando come «l’Ucraina ha accettato subito di incontrare Putin a Istanbul giovedì, chiarendo chi è certamente a favore della pace». L’attesa, ora, è per la decisione russa e l’incognita riguarda anche la possibile presenza di Trump, che Zelensky ha caldeggiato.

© Riproduzione riservata