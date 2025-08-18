Che il clima a Washington sia teso lo ha dimostrato il brevissimo punto stampa di appena un minuto e 50 secondi tenuto dalla premier Giorgia Meloni prima del suo arrivo alla Casa Bianca e dell’inizio degli incontri che sono proseguiti per tutta la serata. Giacca scura ed espressione corrucciata, Meloni ha spiegato che si è trattato di una giornata «importante», perché dopo tre anni e mezzo di chiusura da parte della Russia «che pretendeva la capitolazione di Kiev», ora «si aprono degli spiragli di dialogo perché c’è una situazione di stallo sul campo». Uno stallo militare possibile grazie al coraggio degli ucraini ma anche – ha sottolineato Meloni – «dal sostegno unito che l’Occidente ha garantito».

Quanto agli obiettivi – «garantire pace e giustizia» in Ucraina – la premier ha collocato l’Italia a fianco di Kiev e degli sforzi di pace del presidente americano Donald Trump, ma ha anche colto l’occasione per ricordare che sulle garanzie di sicurezza «si parta dalla proposta italiana» di lavorare per estendere all’Ucraina le garanzie previste dall’articolo 5 del trattato Nato pur senza farla formalmente entrare nel patto Atlantico. Una soluzione per ora vaga e di complessa applicazione, come viene fatto notare dagli analisti sui quotidiani americani, ma che l’Italia ha inteso rivendicare come punto di partenza. Tuttavia «non ci sono soluzioni facili quando si tratta di fermare la guerra», è stata la conclusione di Meloni prima di allontanarsi.

Del resto, la giornata sua e degli altri sei leader europei nella capitale americana è stata densissima. Alle 13 ora locale (le 19 in Italia) si è svolto il vertice tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Donald Trump, poi si è tenuto l’incontro con i leader europei, i quali prima si sono incontrati presso l’ambasciata ucraina a Washington per preparare il vertice con il tycoon. Oltre a Meloni, erano presenti il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente finlandese Alexander Stubb, il segretario generale della Nato, Mark Rutte e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La questione principale, sul fronte Ue, è stata quella di decidere unitariamente quale ruolo interpretare in una mediazione per la pace tra Ucraina e Russia che si preannuncia comunque ancora lunga da costruire. Sul tavolo, infatti, c'è la questione dei territori ucraini che Mosca ha rivendicato ma anche chi garantirà – e in che modo – il rispetto dell’eventuale pace da siglare.

Nella conferenza stampa con Trump e insieme agli altri leader, Meloni ha detto che «le garanzie di sicurezza, perchè non accada ancora, sono la precondizione per ogni tipo di pace» e ha appunto rivendicato che «partiremo da una proposta che si rifà al modello dell'articolo 5 della Nato, che è stata una proposta italiana. Siamo sempre pronti a portare le nostre idee per la pace».

E ancora «oggi è un giorno molto buono. Ovviamente, può contare sull'Italia come è stato dall'inizio. Siamo dalla parte dell'Ucraina e supportiamo i suoi sforzi per la pace».

Il ruolo di Meloni

Se la linea europea condivisa da tutti è ancora quella di sostenere in maniera compatta il presidente ucraino, la linea di divisione più netta rimane quella della possibilità di truppe europee da inviare sul territorio di Kiev.

Su questo punto la posizione di Meloni è sempre stata quella del no: senza l’ombrello della Nato l’Italia non intende mandare i propri soldati in Ucraina. Nonostante le aperture in questo senso di Francia e Gran Bretagna, Meloni è sempre stata molto scettica sul fatto che possa essere la strada corretta per ottenere qualcosa e anche al tavolo dei cosiddetti “Volenterosi” ha spiegato che, ad oggi, l’unico spiraglio possibile per la pace sarebbe quello di assecondare i tentativi di Trump. Del resto, la premier è cosciente anche del fatto che la sua stessa maggioranza non reggerebbe potrebbe reggere una scelta del genere.

La Lega, in particolare, si è sempre più collocata sul versante dello stop anche all’invio di armi e anche ieri Matteo Salvini ha twittato: «Al contrario di Macron che propone di mandare i nostri figli a combattere in Ucraina, noi scegliamo di ascoltare le parole del Santo Padre e lavorare per la pace», riferendosi al messaggio sul «fuoco dell’amore e non delle armi» lanciato da Leone XIV.

Non è solo questo, però, a rendere densa di incognite la posizione di Meloni in questo delicato incontro diplomatico. Tra i leader europei la premier italiana è considerata la più vicina a Trump, capace di suggerirgli l’ipotesi dell’applicazione dell’articolo 5 della Nato, tuttavia negli ultimi mesi non si è discostata dalla linea europea a fianco dell’Ucraina. Un bilanciamento tra Washington e Bruxelles non sempre facile, viste anche le spinte di Macron per iniziative più nette da parte dell’Ue a difesa di Kiev. Esiste tuttavia una convergenza minima su cui anche Meloni non intende capitolare: «Nessuna decisione senza il sì dell’Ucraina». Esattamente la condizione su cui la trattativa su più tavoli di Trump – Russia da una parte, Ucraina e Ue dall’altra - rischia di incagliarsi.

