Con l’Ucraina, ma molto di più con Trump. Meloni e quel nì all’uso degli asset russi

Passa la risoluzione di maggioranza, ma per non scontentare l’alleato leghista nel testo non si parla dell’invio di armi a Kiev. Malumori a destra, FI e Lega lasciano i banchi vuoti. L’opposizione divisa, ma attacca. Schlein: «Salvini è il portavoce di Mosca?»

Un primo discorso con un tono istituzionale – giusto qualche stecca – in cui assicura che l’Italia resterà al fianco dell’Ucraina e si unisce ai paesi Volenterosi, pur senza inviare militari in un eventuale contingente a difesa della sperata tregua della guerra della Russia contro Kiev. E dopo una replica a braccio, in cui si scompone, sbraca, sui centri per gli immigrati in Albania accusa la magistratura di «ostacolare l'azione del governo contro l’immigrazione di massa» e di non combattere l’a