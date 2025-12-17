In affanno sui beni di mosca ma anche sul mercosur

Con l’Ucraina, ma molto di più con Trump. Meloni e quel nì all’uso degli asset russi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati
Daniela Preziosi
17 dicembre 2025 • 20:45

Passa la risoluzione di maggioranza, ma per non scontentare l’alleato leghista nel testo non si parla dell’invio di armi a Kiev. Malumori a destra, FI e Lega lasciano i banchi vuoti. L’opposizione divisa, ma attacca. Schlein: «Salvini è il portavoce di Mosca?»

Un primo discorso con un tono istituzionale – giusto qualche stecca – in cui assicura che l’Italia resterà al fianco dell’Ucraina e si unisce ai paesi Volenterosi, pur senza inviare militari in un eventuale contingente a difesa della sperata tregua della guerra della Russia contro Kiev. E dopo una replica a braccio, in cui si scompone, sbraca, sui centri per gli immigrati in Albania accusa la magistratura di «ostacolare l'azione del governo contro l’immigrazione di massa» e di non combattere l’a

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.