l’analisi

La violenza della lingua e la democrazia. La profonda irresponsabilità di Meloni

Gianni Cuperlodeputato Pd
16 settembre 2025 • 19:44

Le frasi pronunciate dalla presidente del Consiglio alla festa dell’Udc sono un balzo nel vuoto, oltreché la conferma sciagurata del degrado che si è impadronito di una parte, non la più marginale o ininfluente, della classe dirigente di questo paese

Era il 2004 e Philip Roth pubblicava Il complotto contro l’America, rilettura della storia in chiave fantapolitica col trasvolatore atlantico Charles Lindbergh che usciva vincitore delle elezioni presidenziali del 1940. In vita Lindbergh era stato per davvero simpatizzante della Germania nazista e Roth descrive cosa sarebbe potuto accadere con un antisemita alla testa degli Stati Uniti e pronto a chiudere un’alleanza con Hitler e il Giappone. Va detto che il racconto alla fine volgeva al bene co

Deputato del Partito Democratico dal 2006 al 2018, attualmente è membro della Direzione Nazionale del partito. È stato l'ultimo segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana e il primo della Sinistra giovanile.

