Emendamento di De Poli alla legge di Bilancio

Manovra “amichettista”: al meloniano Michetti tre milioni in arrivo

Giorgia Meloni ed Enrico Michetti
Stefano Iannaccone
06 dicembre 2025 • 07:00

Proposta a favore della Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana dell’ex candidato sindaco a Roma. La fondazione vanta già un contratto di 90mila euro alla Camera

A volte ritornano. E nel caso di Enrico Michetti, candidato sindaco della destra a Roma sconfitto alle ultime comunali, il ritorno è ciclico. Soprattutto quando si tratta di elargire risorse pubbliche alla sua creatura, la fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana (Gari), che Michetti ha fondato e tuttora presiede. Nella manovra (che inizierà il vero iter al Senato solo la prossima settimana viste le lentezze di governo e maggioranza), è arrivato l’emendamento-Michetti, o comu

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.