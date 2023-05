Dopo una pausa per il maltempo, sono ricominciati gli arrivi e i naufragi. L’Unicef lancia l’allarme per i minori e ha chiesto al commissario straordinario di prevedere l’accoglienza diffusa per i bambini e l’affidamento familiare

Una donna della Guinea è morta annegata nel ribaltamento del barchino di sette metri con cui stava raggiungendo Lampedusa. Altri 46 migranti sono stati salvati dalla Guardia di finanza, intervenuta con una motovedetta nelle acque davanti all’isola.

La scena è la stessa che drammaticamente si ripete: i naufraghi, alla vista dei finanzieri, si sono alzati improvvisamente per richiamare l’attenzione dei soccorritori facendo venire meno il bilanciamento del mezzo, che si è capovolto.

La salma è stata portata al molo Favarolo. Le persone a bordo del mezzo di fortuna hanno dichiarato di essere originarie di Burkina Faso, Benin, Costa d'Avorio, Guinea, Gambia, Mali e Senegal e di essere partiti all'alba di giovedì 4 maggio da Sfax, in Tunisia, pagando 1.500 dinari tunisini, pari a poco meno di 450 euro.

Nella notte altri 43 migranti, originari di Burkina Faso e Guinea, sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi allargo dell'isola dalla motovedetta Cp306 della Guardia costiera. A bordo anche 14 donne e 4 minori.

Tutti viaggiavano su un barchino di 7 metri alla deriva. Il gruppo è il primo ad arrivare dopo che da domenica sera gli approdi si erano fermati a causa delle brutte condizioni del mare.

I 43 sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ieri sera c’erano 291 persone. L’Unicef ha lanciato l’allarme sul numero di bambini e ragazzi e chiesto al governo un accoglienza diffusa ricorrendo anche all’affidamento incontrando direttamente il commissario straordinario Valerio Valenti.

I minori

Dall'inizio dell’anno a oggi oltre 42 mila rifugiati e migranti sono arrivati in Italia via mare, in netto aumento rispetto alle 11 mila presenze registrate nello stesso periodo dell’anno scorso. «Oltre 4.300 di loro sono bambine, bambini e adolescenti arrivati soli, senza figure adulte di riferimento».

Un numero che ha contribuito a raggiungere, a fine marzo, «19.600 presenze di minori stranieri/e non accompagnati/e nel sistema di accoglienza», sottolinea l’Unicef. Solo quest’anno, nel primo trimestre dell'anno, il fondo delle Nazioni unite per l’infanzia ha raggiunto in Italia oltre 4mila minorenni migranti e rifugiati nelle principali aree di arrivo, transito e tra gli ospiti del sistema di accoglienza; di questi, circa 2.500 sono stati assistiti a Lampedusa insieme al partner Save the Children.

Nell’isola, in particolare il team è presente con operatori e operatrici tra cui esperti di protezione, educatori e mediatori culturali e ha fornito assistenza in questi mesi ad oltre 350 sbarchi coordinati dalla Guardia di Costiera e dalla Guardia di finanza, supportando poi in hotspot il compiuto accesso alle informazioni, la corretta identificazione di minorenni, la tutela del diritto all'unità familiare e la gestione dei casi di particolare vulnerabilità, segnalando alle autorità e rinviando ai servizi specializzati.

Non accompagnati

Dei 4mila bambini e ragazzi giunti in Italia tra gennaio e marzo, 2.300 circa sono minorenni stranieri non accompagnati. Per garantire protezione ai soggetti più vulnerabili in attesa del trasferimento, l'Unicef, insieme a Save the Children, Unhcr e altre associazioni, ha supportato la realizzazione di un safe space - uno spazio protetto - all'interno dell’hotspot di contrata Imbriacola. Per l’organismo Onu i tempi di trasferimento dei minorenni sono preoccupanti, e in alcuni casi anche la destinazione in altre strutture di prima accoglienza.

«L'Unicef ha già incontrato nelle scorse settimane il Commissario straordinario per l'emergenza Valerio Valenti per condividere la preoccupazione per le criticità registrate nell'hotspot», racconta Sarah Martelli, coordinatrice a.i. della Risposta Unicef in Italia. Il Governo in questi giorni sta accelerando gli spostamenti e aumentando i posti in accoglienza per ridurre la pressione nell’hotspot.

Ma servono soluzioni adeguate e a misura per i minori «anche attraverso la promozione di forme di accoglienza alternative alle grandi strutture - quali l’affido familiare - e attraverso strutture piccole e radicate nel territorio che favoriscano i percorsi di reinserimento scolastico e di inclusione sociale».

