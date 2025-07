Dopo la botta di adrenalina della notizia dell’indagine a carico del sindaco di centrosinistra Beppe Sala, è il momento dei lunghi respiri e di contare fino a dieci prima di parlare. Il mondo conservatore milanese è in subbuglio, ma sulla gioia per un possibile assist in vista delle comunali del 2027, prevale la diffidenza rispetto alle iniziative della procura ambrosiana.

Anche perché, viene fatto notare, il “modello Milano” di sviluppo edilizio, oggi nel mirino dei pm, affonda le radici nelle intuizioni di fine anni Novanta del sindaco forzista Gabriele Albertini, messe a terra da Letizia Moratti e di cui Beppe Sala è stato continuatore e non certo inventore. Del resto, proprio Sala è stato il “city manager” (fuori dal gergo milanese: il direttore generale) proprio con la prima cittadina Moratti nel lontano biennio 2009-2010.

Intervistata dal Tg1 Giorgia Meloni è stata fin troppo chiara: «Io non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l’automatismo delle dimissioni. È una scelta che il sindaco deve fare sulla base della sua capacità, in questo scenario di governare al meglio».

Di qui la scelta di prudenza: le dimissioni non si chiedono con riferimento all’inchiesta giudiziaria ma alla luce del dato politico. Per questo Fratelli d’Italia e Lega hanno protestato davanti a palazzo Marino per chiedere l’addio di Sala. «Milano è da tempo bloccata, da tutti i punti di vista: è sempre più difficile lavorare, investire, produrre, programmare, camminare tranquilli per strada», tuona la Lega, professandosi però «garantista».

Lo stesso ha detto FdI con il capogruppo in comune, Riccardo Truppo: «È impossibile che possa proseguire con serenità nei prossimi mesi». Eppure, anche se giustificata da ragioni politiche e non giudiziarie, la richiesta di dimissioni per Sala è arrivata proprio all’indomani della maxi inchiesta della procura guidata da Marcello Viola. Molto più cauti, invece, sono Noi Moderati e soprattutto Forza Italia, che non hanno partecipato alla manifestazione fuori dalla sede del comune: «Sensibilità diverse».

Del resto viene fatto notare che in ballo ci sono investimenti, aziende e dunque lavoratori che vanno difesi da un potenziale tsunami, senza tentare di capitalizzare tornaconti politici, facili quando aleatori. Sottolinea infatti il deputato Alessandro Cattaneo che è in corso uno «psicodramma a sinistra», che ha «lasciato solo» Sala, con una giunta che ha perso l’appoggio del suo azionista principale: il Pd, che in Senato ha affossato il “Salva Milano”. Con una stoccata: «Sala trova scandaloso apprendere di un’indagine dai giornali, al centrodestra succede da trent’anni».

Il sindaco ha fatto sapere che riferirà in aula a palazzo Marino lunedì 21 luglio. Nel frattempo il centrodestra è in ovvio fermento: la scadenza naturale sarebbe la primavera del 2027 ma l’inchiesta – a meno che tutto non si sgonfi – potrebbe anticipare di almeno un anno il ritorno alle urne. Dunque i primi nomi iniziano a farsi largo, complice anche il fatto che in questi mesi sono in agenda i vertici romani in vista delle regionali, in cui la pratica milanese potrebbe essere inserita.

Il totonomi

Il totonomi è già in corso: Milano vale come e forse più di un ministero e l’opportunità di riappropriarsi del capoluogo della Lombardia fortino della destra è ghiotta. Il primo a parlarne in tempi non sospetti era stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, siciliano d’origine ma milanese d’adozione e con il suo feudo elettorale in regione. Era stato lui a lanciare la candidatura del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, milanese doc ed esponente del movimento di Comunione e liberazione.

Un profilo moderato e cattolico, il suo, che a La Russa è sembrato perfetto per incarnare il candidato rassicurante e concreto che ai milanesi potrebbe piacere. Il suo nome – certamente in campo – ha lasciato fredda Forza Italia, da cui Lupi proviene. Ad affossarlo, ci ha pensato Piersilvio Berlusconi quando, alla presentazione dei palinsesti Mediaset, ha parlato di un candidato che «deve essere percepito dal tessuto della comunità», dunque difficilmente un politico d’adozione romana ormai di lungo corso, con sei legislature alle spalle.

Altri nomi non mancano. Escluso un clamoroso ritorno di Letizia Moratti, dentro Forza Italia stanno crescendo le quotazioni del sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. «Un po’ leggero» secondo alcuni, «giovane e pulito» secondo altri, il deputato quarantaduenne vanta anche un’amicizia molto stretta con Luigi Berlusconi, che in una corsa di questo tipo non guasta di certo. Nella Lega, invece, scalpita la vicesegretaria Silvia Sardone, Mrs preferenze alle scorse Europee e consigliera comunale. Sempre sulla base delle medaglie dirigenziali, anche La Russa ha un altro asso nella manica nel caso in cui Lupi venisse bocciato: l’attuale presidente della commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, che è anche genero del fratello di La Russa, l’assessore regionale Romano. Nato a Belluno ma milanese d’adozione e imprenditore edile in città, è già stato consigliere comunale. Un nome, il suo, che non è amatissimo dentro il partito ma in Lombardia potrebbe trovare buoni puntelli proprio grazie all’appoggio del presidente del Senato.

Nomi scritti sull’acqua, per ora. Nel centrodestra, del resto, l’ansia è palpabile: il candidato va scelto con oculatezza, evitando il clamoroso errore del 2021 con Luca Bernardo. Imparando anche dalla lezione del Pd in Liguria, che aveva cavalcato l’arresto del governatore Giovanni Toti per andare a elezioni, perdendole poi clamorosamente in favore di Marco Bucci.

© Riproduzione riservata