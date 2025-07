Per un esterno neutrale è difficile fare una valutazione dell’inchiesta condotta dalla procura, emerge un solo chiaro punto di rottura: sta nel comitato che riunisce i tanti compratori (su prenotazione) di appartamenti. La loro voce – sono vittime – non viene ascoltata. Ci vorrebbe – anche per la dignità di Milano – almeno una risposta rapida e concreta. Ma non è prevista

Là dove c’era l’erba del luna park delle Varesine ora c’è, e da un bel po’, una cittadella di grattacieli. E quella che veniva glorificata come «la Milano che non si ferma mai» s’è svegliata con l’incubo delle manette: sia per un assessore molto stimato, qual è Giancarlo Tancredi; sia per il numero uno dei costruttori, Manfredi Catella, che con la sua Coima ha vetrocementificato, verticalizzato e marchiato la nuova Milano. Ciò che era «bellissimo» d’improvviso sembra una pestilenza. Ma com’è possibile?

La procura

Per provare a capire, bisogna poggiare il ragionamento su quattro pilastri. Il primo è la procura.

Per la prima volta da decenni, il capo è un “non milanese”, Marcello Viola. È molto diverso dall’ultimo procuratore capo di rito ambrosiano, e cioè Francesco Greco, il quale – riassumiamo brutalmente – nell’ultimo periodo non ha affidato un solo fascicolo a una vera numero uno, come Ilda Boccassini, e ha lasciato carta bianca a Fabio De Pasquale sull’inchiesta Eni, con le conseguenze che tutti hanno visto.

Se Greco sceglieva, Viola, almeno sinora, lascia fare e sorveglia. Il suo metodo ha prodotto inchieste di grande spessore, come quella epocale sulle curve di San Siro, ma altre molto meno nitide. In ogni caso, con Viola al vertice, i procuratori aggiunti si sentono di avere le mani libere? Troppo?

L’inchiesta

Veniamo così al secondo punto. L’inchiesta sull’urbanistica è partita da un palazzone costruito in un cortile in piazza Aspromonte (2019) e da lì sì è via via allargata (in sei anni). Ora, se si parla “en amitiè” con qualche architetto, c’è chi dice “era ora, la procura fa bene” e c’è chi dice “ma è una follia, stanno sbagliando tutto”.

Per un esterno neutrale è difficile fare una valutazione, emerge un solo chiaro punto di rottura: sta nel comitato che riunisce i tanti compratori (su prenotazione) di appartamenti. Si ritrova con i cantieri bloccati, senza casa, oppure con la casa e il rischio di una supermulta, o chissà. E la loro voce – sono vittime – non viene ascoltata. Da nessuno.

Il sindaco

Certamente non riesce a rispondere – ecco il terzo pilastro per decifrare la questione – il sindaco Beppe Sala. Nel primo mandato era stato efficace e molto apprezzato dai milanesi (con la vittoria alle elezioni senza ballottaggio). Il secondo è stato caratterizzato spesso dalla sua assenza: nel senso che il sindaco ci sarà, ma dov’è? Che cosa fa?

Non lo si vede combattere politicamente sulla scena. Ha ragione il comune ad aver dato spazio ai costruttori? Sì, certo, questo viene affermato ovunque dal primo cittadino, ma in modo superficiale. Eppure Sala la storia la conosce, sa che ogni volta che la politica arretra, altri poteri avanzano. E siccome lui resta uno dei pochi sindaci del centrosinistra ancora a galla, abbatterlo o ridimensionarlo può essere di grande interesse per molti.

Negli anni ’90 sulla corruzione politica scoppiò Tangentopoli, l’inchiesta che cambiò la Prima repubblica e aprì la via a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. L’altra grande inchiesta sulla corruzione colpì il forzista Roberto Formigoni, che amava definirsi “il Celeste”, ma fece una figuraccia pubblica di ben altro colore. E questa che si è aperta – bisognerà vedere che farà il gip e come andrà avanti – sembra quindi, almeno a memoria, la terza grande inchiesta sul ritorno del binomio urbanistica-corruzione.

Urbanistica-corruzione

Questo è dunque il quarto pilastro, perché a sorpresa arriviamo alla richiesta d’arresto per Tancredi e Catella. Il primo, architetto, era un tecnico così bravo, e così abile nelle spiegazioni, che lo stesso Sala l’ha preteso nella sua squadra di fedelissimi. Il secondo è il re del mattone e alla sua corona miliardaria ha appena aggiunto un’ultima gemma, il Villaggio olimpico che si sta costruendo dove c’era lo scalo ferroviario di Porta Romana. Non pare, detto da un profano, una delle costruzioni indimenticabili di Coima.

È possibile che sia stata trovata qui la buccia di banana che fa scivolare, e forse cadere, il modello Milano? È una caduta che si riverbera anche su Stefano Boeri: archistar, creatore del Bosco Verticale, presidente della Triennale, e anche personalmente simpatico. Immaginarlo a tramare per un appaltino non è facile, ma oggi le chiacchiere si sprecano, il fango schizza dovunque. Ci vorrebbe – anche per la dignità di Milano – almeno una risposta rapida e concreta. Ma, nel giudiziario “lasciar fare”, non pare prevista. La tempesta perfetta si è scatenata.

