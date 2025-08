«Ti offro una granita limone e fragola, la fanno con la frutta di queste terre» è la prima cosa che mi dice il sindaco Mimmo Lucano quando arrivo a Riace. Nel 2021 Lucano è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi per 21 reati - fra cui truffa, abuso d’ufficio, peculato - connessi alla gestione dei progetti di accoglienza migranti che hanno reso famoso nel mondo il cosiddetto “Modello Riace”. Lucano è poi stato assolto in appello da quasi tutti i reati, riducendo la sua pena a 18 mesi.

A giugno 2024 è stato eletto sindaco di Riace per la quarta volta, ma anche europarlamentare con Avs. Qualche settimana fa il Tribunale di Locri, in applicazione della legge Severino, lo ha dichiarato decaduto da sindaco di Riace. Lucano ha risposto che farà ricorso e rimarrà sindaco fino a condanna definitiva.

Ci sediamo al bar della piazza, di fronte al murale “Humanity has no borders” che la street artist Laika sta per inaugurare in collaborazione con l’associazione “Spostiamo mari e monti”, che qui organizza un campeggio per mettere in dialogo giovani attivisti con personalità della politica e della cultura, fra cui Patrick Zaki. Mi sembra proprio questa la risposta di Lucano: instancabile resistenza culturale e politica contro le narrazioni dell’odio.

Quando nelle carte si parla di peculato, mi chiedo: tutto il villaggio globale di Riace, il frantoio, la fattoria sociale, i laboratori, sono tuoi? Ne sei proprietario?

Io non sono niente. Nessun proprietario ha senso di essere un proprietario in un contesto che è sociale, che è collettivo. Non ho neppure mai avuto un conto in banca, solo alle poste. Sono sempre stato un militante politico della sinistra extraparlamentare, dei collettivi della Locride e della vallata dello Stilaro, la storia nasce così.”

Tu racconti di un progetto comunitario, che nella sua natura collettiva ti vede perfettamente sostituibile, eppure la vicenda giudiziaria sembra averti voluto colpire e screditare personalmente.

Era talmente falsa l’accusa che è chiaro cosa stavano provando a fare. Nel periodo di Salvini, in cui c’era anche il PD con la guida di Minniti, queste persone avevano criminalizzato la solidarietà, l'accoglienza. Dava fastidio che Riace fosse un modello che non accettava le regole: a me il potere faceva pena, capisci? Hanno sempre voluto attaccarmi per le mie idee.

Il tuo progetto era troppo rivoluzionario?

No, tutto il contrario. Mi hanno lasciato solo e colpito perché avanguardia di un'idea politica che testimonia un sogno di uguaglianza, di rispetto dei diritti umani, di riscatto delle categorie sociali più deboli. Mi hanno colpito perché probabilmente hanno visto che ero pericoloso come sindaco, e questo dà più fastidio del mio essere europarlamentare.

Come è cominciato tutto?

L’ispiratore è stato il vescovo Bregantini. Quando nel 1998 sono sbarcati i curdi lui mi ha chiamato per chiedermi una mano. Abbiamo immaginato il riscatto di questo paese, abbandonato al destino dello spopolamento sicuro, della chiusura delle scuole. Invece attraverso l'accoglienza abbiamo fatto rinascere la comunità: riapre l'asilo, come un miracolo. C'era una realtà che ribaltava il paradigma della paura, dell'invasione, della chiusura dei confini, che alla fine sono il pensiero delle destre.

Che ruolo ha avuto successivamente il vescovo?

Io ero contrario a metterlo in mezzo, ma lui accettò con entusiasmo di testimoniare. La prima cosa che ha detto in tribunale è stata: sono Giancarlo Bregantini e io l’ho coinvolto, Mimmo. Erano passati più di 23 anni, non si era dimenticato, ha riconosciuto tutto.

Il Modello Riace fa paura proprio perché è replicabile, esportabile, sostenibile? L’alternativa è il progetto Meloni in Albania?

Meloni che va in televisione a dire di dover aprire una partita con l’Albania è un ritorno al passato, come quello dell'Europa che rinnega se stessa e i motivi per i quali è nata. Allora, secondo te, quale possibilità ha la Meloni se mettiamo da una parte il Modello Riace con tutto questo concentrato di rispetto dei diritti umani, di un'altra umanità possibile, e dall’altra parte mettiamo la deportazione in Albania, fondata sulla paura delle persone? Lo sbarco, il vescovo... sono stati un’opportunità, fa parte del sogno magnogreco, della terra di Ulisse.

Nel 2010 Wim Wenders si è trovato qui, casualmente la stessa sera in cui sono sbarcati i rifugiati palestinesi.

Wim Wenders si trovava a Riace per girare delle scene de "Il Volo" ed è rimasto sconvolto, perché un paese sperduto, povero, dove tutti sono andati via, invece di essere preoccupato per l’arrivo di rifugiati, batte loro le mani. Ha assistito ad una narrazione completamente alternativa. Ha detto: la vera utopia non è la caduta del muro di Berlino, ma quello che ho visto in un piccolo paese della Calabria.

Hai dichiarato che Riace sarà gemellata con Gaza.

Il mio è un municipalismo democratico e ribelle, contaminato da tutte le esperienze e persone che hanno partecipato al progetto di Riace. Non siamo nulla per riconoscere lo Stato di Palestina, ma almeno se ne parli. Mi sono detto che se il consiglio comunale non avesse approvato il gemellaggio e la cittadinanza onoraria ad Hassan al-Basir, potevo ritenere chiusa la mia esperienza politica. Io voglio guardare in faccia, rischiare. L’approvazione c’è stata anche se non unanime, mi è stato detto che avrei fatto un gemellaggio con Hamas, ma sono orgoglioso di questo atto e mi assumo la responsabilità. La destra pensa che nessuno conosca la loro storia.

Cosa vuol dire?

Peppino Lavorato (già sindaco comunista di Rosarno e amico di Peppe Valarioti, ucciso dai clan, ndr) diceva che Forza Italia, Fratelli D’Italia, Lega e ‘Ndrangheta sono facce della stessa medaglia. Mentre a Cutro, dove sono morte più di 90 persone, il mare ancora portava a riva qualche cadavere, Meloni e Piantedosi hanno avuto il coraggio di fare una festa di compleanno. A chi dovranno rispondere un giorno di questo?

Hai mai avuto paura in questi anni?

Pensandoci bene, nella mia anima non avevo paura, perché sapevo di essere un pretesto, il capro espiatorio di un'idea, come oggi è Hamas per il massacro in Palestina. Nel mio impegno politico gli altri vengono prima di me, questo mi entusiasma. Ho avuto la lucidità di vedere con maggiore profondità dove può arrivare il fascismo, dove può arrivare il cinismo della destra. Voglio lanciare una provocazione.

Prego.

Penso che il magistrato che mi ha dato 13 anni lo abbia fatto per aiutarmi. Come se qualcuno gli dicesse che su di me non potevano perdere la partita, allora lui cosa ha fatto? Se mi avesse dato 4 o 5 anni non avrebbe attirato l’attenzione, mentre darmi 13 anni e 2 mesi sarebbe diventato il vero scandalo. Altrimenti come avrei incontrato Luigi Manconi? Come avrei incontrato il mondo?

Quindi il mondo si può cambiare anche da un paese come Riace?

Come li ho presi 200mila voti, con una campagna elettorale da 50 euro? Io sono pronto a ricominciare da zero, dall'accusa di 13 anni. Però voglio giustizia per me e per Becky Moses, voglio giustizia per tutte e tutti loro. Vediamo chi deve pagare.

AVS ha dichiarato di voler candidare te in Calabria.

Non mi avevano detto niente, però me lo aspettavo. (Ride, ndr).

Accetteresti?

Non mi sento all’altezza. Ma ne parleremo, rifletteremo insieme.

