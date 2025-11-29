Il correntone mostra i muscoli a Schlein: «Discutere non fa male»

true false

Montepulciano – «Abbiamo dimostrato che la discussione non fa male, e che l’unità costruita sulla discussione ha una forza diversa da quella costruita sulla reticenza. Comprendo i vantaggi di una sospensione del dibattito, non si va sui giornali, non ci sono polemiche, ma questo costringe al pattinaggio. E a noi invece serve nettezza. Perché i nostri avversari sono netti». Quando alle cinque prende la parola Andrea Orlando, il tendone costruito nei giardini di Montepulciano per l’assemblea delle