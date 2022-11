Il concorrente di Ballando con le Stelle, l’attore comico Enrico Montesano, si allenava per le prove di ballo indossando una maglietta nera con il motto “Memento audere semper”, della X Mas, ovvero una formazione militare italiana che combattè a fianco dei nazisti e contro i partigiani durante la Seconda guerra mondiale.

Il fatto è stato denunciato su twitter da Selvaggia Lucarelli, che partecipa al programma in veste di giurata.

La notizia ha suscitato la reazione dell’Anpi, che ha scritto: «Montesano arringava i no vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a “Ballando con le stelle” con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica». E ha aggiunto che «Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi».

