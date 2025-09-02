La sua linea editoriale era semplice e chiara, del presidente o si parla bene o non si parla, una devozione da regime quasi commovente per i picchi di fedeltà. Ore che se n’è andato resta un fantasma, come quello di Milano Due, di un’idea di televisione, di giornalismo, di politica, oltre che di mondo, che per diversi anni, forse un po’ troppi, è sembrata dominare qualsiasi centimetro di realtà.
Addio a Emilio Fede, ultimo custode del berlusconismo
02 settembre 2025 • 20:49Aggiornato, 02 settembre 2025 • 20:49
