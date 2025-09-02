La sua linea editoriale era semplice e chiara, del presidente o si parla bene o non si parla, una devozione da regime quasi commovente per i picchi di fedeltà. Ore che se n’è andato resta un fantasma, come quello di Milano Due, di un’idea di televisione, di giornalismo, di politica, oltre che di mondo, che per diversi anni, forse un po’ troppi, è sembrata dominare qualsiasi centimetro di realtà.

A Milano Due c’è un campo di calcio dedicato a Raimondo Vianello e i cestini della spazzatura sono decorati con il biscione di Canale 5, oltre che simbolo dell’altra Milano, quella uno. La città giardino fondata negli anni Settanta, emanazione diretta dello spirito di Silvio Berlusconi, tanto da essere l’ultimo luogo dove gli è stata scattata una foto prima della sua dipartita – mangiava il gelato, un bambino gli chiese un selfie – è stata anche il set a cielo aperto per la prova finale dell’Isola dei Famosi, il prato utilizzato da Aldo, Giovanni e Giacomo per il loro famoso sketch degli svizzeri, nonché la sede del palazzo dei Cigni, uno degli studi più importanti delle reti Fininvest, lì dove nacque un sogno che si chiamava Telemilano, poi Telemilano 58, e il resto è storia della tv privata all’italiana.

L’esilio

Oggi a Milano Due si respira un’aria molto diversa da quella che circolava ai tempi felici della sua fondazione, quando il progetto di berlusconificazione del paese era all’inizio, e quando la vasta prateria di Segrate, a un passo dalla più nota via Olgettina, non era ancora stata macchiata dalle scorie scandalose dei Bunga Bunga.

Archeologia del tempo recentissimo, la città giardino che ha messo un televisore in casa a tutti i suoi abitanti sembra un sito dove andare a scoprire ciò che resta della Weltanschauung del suo creatore: ordine, pulizia, consumo, niente barbe e capelli lunghi, tante belle ragazze, molti sorrisi, profumo di libertà.

È qui che si trovava Emilio Fede da diversi anni, a scontare due pene, l’esilio dall’universo Mediaset e gli arresti domiciliari. Per i secondi esistono vie di fuga anche piuttosto romantiche, come quando fu preso per i capelli a Napoli, in occasione del suo ottantanovesimo compleanno, mentre cenava con la moglie Diana de Feo senza aver ottenuto nessuna autorizzazione dal giudice di sorveglianza. Del resto, come diceva Federico Fellini proprio contestando gli spot durante i film trasmessi dalle televisioni private, «non si interrompe un’emozione».

Per l’esilio dal regno e la scomunica dal suo sovrano, invece, non esiste cura né consolazione. Proprio da una triste panchina di Milano Due, infatti, Fede aveva dato uno dei suoi ultimi spettacoli in diretta su Instagram, l’unico canale di comunicazione con il mondo che gli era rimasto, ora che le porte di Rete 4 erano belle che chiuse, per non dire serrate.

La chirurgia estetica gli aveva scolpito il volto fino a farlo sembrare una bizzarra versione bronzea della maschera d’oro di Agamennone, oggetto funebre che ben si abbinava alla sua vita mummificata tra le pareti del suo appartamento giusto a un passo dagli altri punti nevralgici dell’impero del Cavaliere, il San Raffaele, Cologno Monzese.

Devastato dalla notizia della dipartita del suo amato presidente, impossibilitato a partecipare ai funerali al Duomo di Milano, là dove qualcuno aggiunse il Gabibbo tra la folla e dove Barbara D’Urso vestiva i panni di prèfica addoloratissima, Fede se la prendeva con l’autista, colpevole di avergli fatto perdere l’estremo saluto al suo più grande mito, amico, editore.

La rottura con Berlusconi

Non è ben chiaro, infatti, cosa sia successo tra loro due. Si può ipotizzare, facendo qualche rapido incrocio di informazioni: contratti che non vengono rinnovati, processo Ruby, Lele Mora, parole chiave che sintetizzano a colpo d’occhio lo spirito del tempo dentro il quale navigava Fede.

Qualche anno fa, l’ex Iena con la passione per Valeria Marini, Enrico Lucci, lo aveva portato in una missione di riconciliazione con il presidente, proprio insieme all’agente dei vip che per anni ha dominato la Costa Smeralda con le sue creature del sottobosco televisivo ormai in via d’estinzione, spazzate via come i dinosauri con l’asteroide dalle nuove celebrità del web.

In un servizio di Realiti, Fede e Mora venivano scaricati di fronte all’ingresso di Villa Certosa: mentre Mora sembra reggere lo scherzo durato fino a quel momento, Fede rompe il patto dell’ironia, si commuove e dice basta, oltre questo confine non si passa, la scena è drammatica. Ciò che infatti è ben chiaro, al contrario delle ipotesi sulla sua irreparabile rottura con l’uomo che gli ha dato in mano chiavi del Tg4 e cetra per accompagnare i dolci elogi al grande capo, è che Emilio Fede aveva una passione incontenibile, e quella passione si chiamava Silvio Berlusconi.

Cosa resterà

Mai nessuno più di Emilio Fede è stato protagonista dei montaggi situazionisti di Blob, mai nessuno più di Fede ha cavalcato le classifiche di Striscia tra “Nuovi Mostri” e altre amenità televisive raccolte dall’alter ego Mediaset di Enrico Ghezzi, Antonio Ricci.

Basta cercare su YouTube il suo nome, e ciò che si apre è un mondo di raccolte di gaffe, momenti paradossali, “sbrodolate” in diretta, come quando venne colto mentre cantava con trasporto fanciullesco l’inno di Forza Italia, o come quando per parlare degli avversari politici di Berlusconi usava foto grottesche per renderli più brutti, Romano Prodi che fa le facce buffe, Fausto Bertinotti col broncio, Massimo D’Alema con gli occhi sgranati.

La sua linea editoriale era semplice e chiara, del presidente o si parla bene o non si parla, una devozione da regime quasi commovente per i picchi di fedeltà, nomen omen. Icona controversa della televisione che si guardava davvero, granitica e onnipresente, non come quella spezzettata e instabile di oggi, Emilio Fede schizzava fuori dal suo telegiornale rimbalzando negli altri programmi con incazzature varie e figuracce di ogni tipo.

«Che figura di merda», dice un meme che lo vede protagonista, perché anche di lui, come di Berlusconi, resta nell’aria una sorta di presenza fantasmagorica che ogni tanto riappare con forme nuove di rappresentazione. Resta un fantasma, come quello di Milano Due, di un’idea di televisione, di giornalismo, di politica, oltre che di mondo, che per diversi anni, forse un po’ troppi, è sembrata dominare qualsiasi centimetro di realtà.

Ora che l’ultimo custode di quel berlusconismo militante se n’è andato, ci rimane da capire cosa ne faremo di queste rovine, che ormai, un po’ come i resti degli antichi romani o il laghetto dei cigni ormai vuoto e paludoso, sono parte del paesaggio, non solo urbano ma anche, soprattutto, umano.

