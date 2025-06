La premier ha sottoscritto l’accordo sul 5% del Pil in difesa: «Occasione per l’industria». La leader Pd alla presidente della Commissione Ue: «I nostri voti non sono scontati»

Il vertice Nato è finito come da pronostici di partenza: la premier Giorgia Meloni in perfetta sintonia con il presidente americano Donald Trump e ora via verso il Consiglio europeo. Strategicamente sorda ai distinguo dentro il suo governo, Meloni è arrivata all’Aja pronta a sottoscrivere l’accordo per il 5 per cento del Pil in armi e difesa e ha confermato l’ottimismo verso la chiusura della trattativa sui dazi al 10 per cento, che «non sarebbe particolarmente impattante» e che è stato anche argomento a cena con il tycoon.

La questione preminente, tuttavia, ora riguarda la spesa in armi e difesa firmata con il documento conclusivo. Al netto della aleatorietà di calcolare la cifra sulla base di una voce fluttuante come è il Pil, la premier si è detta convinta del fatto che l’impegno sia sostenibile e si possa «seriamente mantenere, per il nostro interesse».

Questa, infatti, è la nuova linea di comunicazione. L’aumento della spesa serve «alla nostra sovranità» ma è anche un toccasana per l’industria nostrana perché «una parte importante di queste risorse, se noi siamo bravi, viene utilizzata per rafforzare le imprese italiane» e questo «crea una politica economica espansiva che produce risorse, quindi è un circolo virtuoso», se le imprese sapranno rispondere in modo tempestivo. Proprio questa appare come l’unica concessione in chiave patriottica alla Lega, che ha espresso anche in parlamento il suo scetticismo sull’aumento della spesa e ha sempre sottolineato il fatto che oggi gli investimenti in armamenti porterebbero beneficio economico soprattutto agli Stati Uniti e la Francia. A ripeterlo è stato Alberto Bagnai su La7: l’aumento al 5 per cento è «irraggiungibile e insostenibile socialmente».

A trarre le conclusioni è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein. «Meloni non è in grado di dire no a Trump», è stato il suo commento, e ha ricordato che la Spagna guidata dal socialista Pedro Sanchez «rimane nell’Alleanza atlantica pur senza raggiungere il 5 per cento del Pil». Poi ha criticato il no di Meloni «a un esercito europeo». Su una linea simile anche il leader Cinque stelle Giuseppe Conte, che ha parlato di «disastro sociale» sottoscritto da Meloni, «nel segno della vigliaccheria» e «dove prenderà i soldi non ce lo dice».

A margine poi della summer school del Pd a Bruxelles, Schlein ha messo in guardia anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che si sta tirando indietro sul dossier ambientale: «I nostri voti non sono garantiti» e «il nostro gruppo in questo momento è fortemente critico nei confronti di questa Commissione». Con una conclusione sibillina: la capogruppo dei Socialisti Ue ha incontrato la presidente e «più tardi parleremo di quale strategia adottare».

Il bluff

Analizzando l’accordo sottoscritto da Meloni, l’elemento più rilevante appare la tempistica: un incremento delle spese in difesa dell’1,5 per cento del Pil ma in dieci anni, cui si aggiunge un altro 1,5 per cento di spese in sicurezza che andrà capito come verranno conteggiate e cosa rientrerà nel paniere. Un accordo, per altro, che andrà necessariamente ridiscusso nel 2029 e che prevederebbe ampia flessibilità. Un elemento, questo, sottolineato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha definito «importante che nel 2029 ci sia questa revisione ed è importante che il perimetro della spesa sia allargato alla sicurezza, di cui fanno parte trasporti, digitale e cavi sottomarini».

Anche per questo, secondo fonti vicine alla premier, le obiezioni della Lega sarebbero pura propaganda politica. Del resto, Meloni è arrivata al vertice Nato dell’Aja con il mandato contenuto nella risoluzione votata in parlamento – «da tutta la maggioranza», ha sottolineato rispondendo a una domanda sulla Lega – e «presa con cognizione di causa, facendo le nostre valutazioni con il ministro dell’Economia». Il leghista Giancarlo Giorgetti, appunto. Questa è stata la risposta del centrodestra italiano alle critiche di sudditanza nei confronti degli Stati Uniti: nessuna accondiscendenza, solo una occasione da sfruttare e in fondo non particolarmente vincolante.

Eppure a fare i conti in cifre ci ha pensato il Pd. «In valore assoluto, secondo le stime dell’Osservatorio sulle spese militari italiane, 45 miliardi nel 2025 a 145 miliardi nel 2035, con un aumento a regime di 100 miliardi di euro», ha spiegato il responsabile Economia, Antonio Misiani. Con una conseguenza: per trovare questi soldi senza aumentare il debito pubblico, lo Stato dovrà tagliare le spese. Quindi «più armi, meno sanità pubblica, meno scuola pubblica, più tasse» per un impegno «insostenibile», anche se diluito in dieci anni e rinegoziabile.

Del resto, è complicato pensare che l’accordo appena firmato sia scritto sull’acqua e gli Stati Uniti siano pronti a rimodularlo al ribasso tra quattro anni, accettando come se nulla fosse il bluff dei paesi Nato.

Al termine del vertice, Meloni ha avuto anche un incontro con Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte e con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Il gruppo dei Volenterosi, da cui la premier italiana ha preso le distanze nelle ultime photo opportunity, ha ribadito però «il sostegno all’azione degli Stati Uniti a favore del cessate il fuoco per un percorso negoziale che conduca ad una pace giusta e duratura in Ucraina», si legge nel comunicato di palazzo Chigi, e sostenuto «il mantenimento della pressione sulla Russia attraverso nuove sanzioni». Anche su questo, dunque, lo scettro viene lasciato in mano a Trump.

