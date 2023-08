C’è una regola non scritta che recita, più o meno: lo spazio di intervento del presidente della Repubblica si allarga man mano che il presidente del Consiglio in carica si indebolisce.

Sergio Mattarella si avvia a entrare nella stagione in cui passerà i ventuno mesi del secondo mandato, superando Giorgio Napolitano, nella storia repubblicana nessun inquilino del Quirinale ha presieduto (regnato?) quanto lui.

Non ha mai cercato un interprete autorizzato delle sue parole, ogni suo intervento è rimasto nel perimetro delle prerogative presidenziali, il discorso al meeting di Rimini del 25 agosto non fa eccezione. Un intervento punteggiato da domande: «Su cosa si fonda la società umana? Sul carattere dello scontro? Sull’ostilità verso o il proprio vicino, o il proprio lontano? Sul sentimento dell’odio?» Punti interrogativi non retorici, sono gli interrogativi a tenere in piedi un discorso pubblico altrimenti costellato da punti esclamativi.

In questa estate il punto esclamativo è stato brandito come un’arma tipografica dal generale Roberto Vannacci: «Se la tengano loro la società multiculturale perché a me inorridisce!» «Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!» Tutti i giornali, ieri, hanno imbastito una specie di botta e risposta a distanza tra il presidente della Repubblica e il generale, nel silenzio di tutti gli altri attori della politica, di maggioranza e di opposizione, come se tra Mattarella e Vannacci ci fosse il niente.

La regola non scritta

C’è una regola non scritta, un articolo non espresso nella Costituzione materiale degli ultimi trent’anni, che recita, più o meno: lo spazio di intervento del presidente della Repubblica si allarga man mano che il presidente del Consiglio in carica si indebolisce.

Nel 2011 Napolitano utilizzò proprio il discorso al meeting di Rimini per usare «il linguaggio della verità» sul governo Berlusconi in quasi crisi e sulla inadeguatezza del Pd a costruire un’alternativa dall’opposizione. «Si impone un’autentica svolta. Bisogna andare molto oltre, e rapidamente». Per sottolinearlo si tolse la cravatta. Tre mesi dopo Berlusconi cadde.

A Rimini, due giorni fa, Mattarella è rimasto in cravatta e non c’è una crisi di governo alle porte. Ma le sue parole risuonano più forti perché l’estate ha portato un fatto nuovo. Giorgia Meloni esce dalla pausa agostana più debole. Le debolezze sono almeno cinque.

L’Europa: il ritorno del patto di stabilità impone un rapporto diverso con Germania, Spagna, Francia, in vista di una difficile legge di Bilancio.

La maggioranza: divisa tra l’attivismo di Salvini a destra e il malumore di Tajani costretto a rivendicare un ruolo.

Gli sbarchi dei migranti: Mattarella ha detto parole chiarissime, citando il disegno di Makkox sul bambino annegato nel Mediterraneo con la pagella cucita addosso. Tra qualche settimana saranno dieci anni dalla strage di migranti al largo di Lampedusa il 3 ottobre 2013, 368 morti accertati, cominciò l’operazione Mare Nostrum, il governo Meloni sarà in grado di ricordarla?

Il partito: l’incarico di vertice alla sorella Arianna suona come una sconfessione di tutto il gruppo dirigente, Giorgia non si fida dei Fratelli d’Italia, non si fida di nessuno, solo dei familiari, ma allora perché dovrebbe fidarsi di loro l’elettorato?

Infine, il mondo al contrario, lo spettro del nemico a destra (in divisa), attivato dalla incoerenza tra i proclami ideologici della Meloni d’opposizione e la debolezza della Meloni di governo. Su questo ha puntato e vinto (perché rimasto al suo posto nella regione Lazio) il negazionista della matrice fascista della strage di Bologna De Angelis.

Una citazione

A queste debolezze non va aggiunta una tensione con il Quirinale, per ora. Ma non è formale la citazione finale scelta da Mattarella per il discorso di Rimini. Il padre costituente Giuseppe Dossetti, partigiano e poi monaco.

Nel 1995 Dossetti aveva lanciato i comitati di difesa e rilancio della Costituzione e a Parma, nel discorso citato da Mattarella, aveva individuato la ricchezza della Carta del 1948 nella «pluralità e distinzione di centri di potere diffusi». Il contrario dell’uomo o della donna sola al comando. Ecco il limite che non si può valicare, quello per cui Mattarella si toglierebbe la cravatta.

