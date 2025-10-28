«No a parchi giochi per ragazzi», l’educazione calendiana dei giovani di Azione

«Non avere una giovanile vuol dire essere tutti parte dello stesso partito con pari dignità e spazio», racconta Lavelli, 30 anni, segretaria provinciale del partito a Lecco. I giovani iscritti sono quasi 6.000, si ispirano a Mario Draghi, Emmanuel Macron o Alcide De Gasperi, niente destra o sinistra

«È una questione di cursus honorum». I tempi dell’antica Roma sono lontani, anche se la scuola di formazione politica di Azione, andata in scena a Paestum un paio di weekend fa in effetti riporta a civiltà passate. Un incontro da dove Carlo Calenda, più o meno ironicamente, ha invocato Zeus e il paganesimo. D’altronde, quando si scherza bisogna essere seri. Il cursus honorum in questione, ribadito dal leader e a cascata dai giovani calendiani, si riferisce però al percorso politico che ogni espo