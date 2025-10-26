Italia

Nomine, le scelte di Meloni: gli ad blindati, i presidenti no

Stefano Iannaccone
26 ottobre 2025 • 07:00

Cingolani verso la conferma, Pontecorvo salterà. Manovre (inutili) di disinformazione contro Descalzi. In Eni Mellillo “inguaia” Zafarana, Scaroni senza sponsor. Del Fante tra Poste e Mps: Lovaglio è in bilico

La scadenza dei vertici delle grandi partecipate pubbliche è tra cinque, sei mesi, ma a Roma e Milano nei salotti economici e politici non si parla d’altro già da settimane. Quelle della primavera 2026 sono nomine decisive, perché saranno le ultime che farà il governo Meloni prima del voto del 2027: piazzare amministratori delegati, consiglieri e presidenti capaci (e fedeli) in Eni, Enel, Leonardo, Poste, Terna e Snam garantirà potere vero nei tre anni a venire, anche in caso – per ora remoto –

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.