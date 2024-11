Stefania Ranzato è la proprietaria della società in ascesa che ha preso appalti milionari dal ministero guidato da Guido Crosetto. L’imprenditrice voleva comprare Sassate.it di Guido Paglia, ex Avanguardia nazionale e amico del cofondatore di FdI. Poi lo stop

Non c’è solo la cybersicurezza nei piani di Stefania Ranzato, fondatrice e proprietaria di “Deas Difesa e analisi Sistemi Spa”, società che nell’ultimo anno è salita a 20 milioni di euro e che sta macinando utili anche grazie agli appalti con Teledife, articolazione del ministero della Difesa oggi guidato da Guido Crosetto. A Ranzato non dispiacerebbe neanche l’editoria. In particolare quella che si occupa delle materie di cui è esperta. Di sicuro un tentativo c’è stato.

La proprietaria di Deas ama marcare la differenza dagli altri imprenditori del comparto cyber. Lei dà una definizione di sé che assomiglia a quella dell’underdog: arrivata dalla provincia veneta ai palazzi del potere romano a blindare i dati militari e sensibili dagli attacchi hacker. Scatenando così una guerra commerciale sui cyber appalti e provocando tensioni negli apparati dell’intelligence, tra chi vede con favore l’ascesa della Deas e i competitor, in testa Elettronica e la controllata Cy4gate, che perdono quote di mercato. Anche Deas può contare su ottime entrature.

Le ambizioni di Ranzato, tuttavia, non si fermano alla sicurezza informatica. Domani ha infatti scoperto che era interessata al salto nel mondo dell’informazione: «Potrei prendere un giornale, certo», conferma l’interesse. E ci è andata già vicina trattando l’acquisto del blog Sassate.it, fondato da Guido Paglia, giornalista con una storia di destra estrema e che oggi attraverso il suo sito fa spesso l’interprete del Crosetto-pensiero sulla Difesa e sui servizi segreti, in particolare.

Tra Paglia e Crosetto i rapporti sono eccellenti. Anche di recente, sulla nomina di Salvatore Luongo al vertice dei carabinieri, Sassate ha diffuso un (falso) spin comunicativo che negava dissidi nel governo – in particolare tra il ministro e il sottosegretario Mantovano – sull’iter per il nuovo comandante dell’Arma, quando i bene informati sapevano da tempo delle frizioni tra Palazzo Chigi e Crosetto.

Estremismo nero e Sassate

La storia di Paglia è iniziata con la gioventù da militante neofascista: è stato tra i fondatori di Avanguardia nazionale, assieme a Stefano Delle Chiaie, l’uomo dei misteri d’Italia durante la stagione sanguinosa della strategia della tensione. Avanguardia era, nella galassia dell’eversione nera, la più vicina agli apparati di sicurezza deviati. Uscito dall’estremismo, Paglia ha fatto carriera: prima capo della comunicazione nella Lazio di Sergio Cragnotti, e poi alto dirigente Rai nei primi anni Duemila.

Dal 2021 è socio di minoranza nella Ico 2006, coinvolta nella gestione del sito di informazione Sardinia Post, giornale online sardo, che Paglia ha diretto fino allo scorso giugno. Ma la sua vera passione editoriale è Sassate.

Il progetto ha attirato l’attenzione di Ranzato. C’è stato un contatto tra l’imprenditrice e il giornalista. «Lui ha cercato me. Il sito è sul mercato», minimizza l’imprenditrice. È un mistero chi abbia fatto il primo passo. Infatti, Paglia a Domani racconta: «Siamo stati messi in contatto da una “persona terza”, perché non conoscevo Ranzato. Ora non ricordo più chi ha fatto la prima chiamata».

Di sicuro su chi sia stato il trait d’union, la «persona terza», Paglia fa catenaccio: «Tutelo la mia fonte». Qualcuno alla Difesa sostiene sia stato Crosetto, ma non ci sono conferme. Il giornalista spiega comunque che con Ranzato hanno «parlato di Sassate, ormai un anno fa». Il suo obiettivo? «Lei avrebbe voluto creare una società editoriale, registrare la testata (che oggi è solo un blog, ndr) in cui avrei comunque mantenuto un ruolo». Quello di direttore, probabilmente. Ma «non si è mai concretizzato nulla. Il problema era la quantificazione del valore del dominio».

I due si sono rivisti in altre occasioni, aggiunge Paglia: «Mi ha chiesto se ci avessi ripensato. Ora abbiamo conservato un buon rapporto». La fondatrice della Deas oggi dice di non essere più interessata, ma aggiunge: «Mi piace il mondo dell’informazione, certo, potrei prendermi un giornale, tipo Domani, il vostro giornale». Provocazioni a parte, il contatto tra Paglia e Ranzato è nei fatti. Non solo: se l’affare editoriale per ora è saltato, Paglia – che ha fonti in Fincantieri e Leonardo – è diventato un consigliere dell’imprenditrice, che sulla gestione e protezione delle informazioni ha costruito il suo piccolo impero.

La proposta di Maticmind

Ranzato ha detto di conoscere l’attuale ministro della Difesa «come tutto il consiglio di amministrazione dell’Aiad (di cui il ministro è stato presidente, ndr)» e che le voci sul suo conto – in merito all’aumento di appalti vinti – siano frutto di invidie e cattiverie. Il punto fermo è che Deas ha macinato utili con i recenti pagamenti di Teledife, una direzione della Difesa.

C’è da dire che Paglia non è stato l’unico amico del ministro a interloquire con Ranzato per chiudere un affare. Lo testimonia l’interesse da parte di Maticmind, fondata da un caro amico del ministro, Carmine Saladino, verso Deas. C’è stata, come anticipato nella prima puntata di questa inchiesta, un’offerta di acquisizione di Deas da parte di Maticmind. La società fondata da Saladino (che ha ancora il 15 per cento) è partecipata oggi da Cassa depositi e prestiti Equity (altro 15 per cento) e dal fondo Cvc (ne detiene il 70).

Non è poi un mistero che attorno a Maticmind si muovano figure vicine al cofondatore di Fratelli d’Italia. Su tutti Giancarlo Innocenzi Botti, ex componente del cda dell’azienda di Saladino che ha avuto Crosetto come testimone di nozze. Botti è stato anche socio del figlio del ministro fino al 2023 nell’azienda Entheos Worldwide.

Crosetto junior è uscito l’anno scorso, vendendo le proprie quote a 9mila euro, due anni prima le aveva acquistate a poco meno di 2mila. Nella stessa società ritroviamo pure il padre dell’imprenditore Saladino: in alcuni atti societari è indicato con il ruolo di rappresentante di una donna che stava per entrare in affari con Botti e Crosetto jr.

La partita Maticmind-Deas ha, però, subito uno stop. Da quanto risulta a Domani l’operazione non è andata in porto. Il fondo Cvc era pronto a presentare un’offerta a Ranzato. Ma due mesi fa Cdp avrebbe espresso parere negativo, bloccando tutto.

