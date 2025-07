Il leader della Lega lancia il countdown dei 200 giorni per Milani-Cortina e accelera sul Ponte sullo Stretto, il segretario di Forza Italia non molla lo Ius scholae e guarda alla prossima legge di Bilancio. La premier deve guardarsi dagli alleati

Ci sono i dazi e le grandi questioni geopolitiche, che per Giorgia Meloni rappresentano un grattacapo. Ma paradossalmente sono anche un porto sicuro.

La presidente del Consiglio può giostrare i dossier con relativa tranquillità: ha individuato la strategia su come muoversi nell’esercizio di equilibrismo sufficiente a non inimicarsi Donald Trump.

Regionali, riforme e manovra

Diverso è invece il dibattito interno: per ora ci sono le regionali, prima o poi occorre venire a capo delle riforme e sullo sfondo si staglia la prossima legge di Bilancio. Nella maggioranza, insomma, si accumulano dossier intricati.

Gli altri partiti di centrodestra hanno fiutato il rischio di trasformarsi da alleati in vassalli e quindi chiedono qualcosa. Matteo Salvini sta cercando in tutti i modi di riprendersi la scena. Sul fronte interno è più tranquillo. Nella Lega ha sistemato tutto, con il congresso ha messo a tacere i bisbigli dei suoi detrattori e ha trovato anche il modo per disinnescare Roberto Vannacci con la nomina a vicesegretario.

L’ex generale, fresco di pensione, ha visto calare il proprio appeal e soprattutto sta perdendo alcuni fedelissimi, anima del suo movimento “il Mondo al contrario”: alcuni provenivano dalla Lega e non hanno alcuna voglia di tornarci. Un Vannacci normalizzato, dunque. Solo che Salvini ha un problema al di fuori del perimetro leghista: Meloni è straripante sui media e si intesta tutte le battaglie più identitarie.

Da Cortina allo Stretto

Il vicepremier ha messo a punto la controffensiva con il countdown per Milano-Cortina. Dai -200 giorni in poi, ha letteralmente avviato il conto alla rovescia promuovendo le opere completate o in via di completamento per la realizzazione dell’Olimpiade invernale.

I giochi sono suoi, almeno nella narrazione che si sta costruendo. Al fianco ha promesso l’ennesima accelerazione su quella che per Salvini è la madre di tutte le battaglie: l’apertura dei cantieri per il Ponte sullo Stretto. «Voglio arrivare alla prima settimana di agosto con l’approvazione del progetto definitivo», ha annunciato.

Non è certo la prima volta che fa annunci del genere, ma questa volta ha la necessità di riprendersi la scena. «Il ponte significa 120mila posti di lavoro», ha rilanciato.

L’ultima sfida a Fratelli d’Italia si gioca sul decreto Sicurezza, approvato nelle scorse settimane, e che Salvini ritiene una creatura tutta sua: la Lega continua la campagna con i manifesti che propagandano i contenuti del provvedimento. L’efficacia è tutta da testare. Intanto nelle ultime ore se l’è presa con il Campidoglio: «A Roma il Pd censura i manifesti della Lega sul Decreto sicurezza perché contengono immagini prodotte con l’Intelligenza artificiale. In pratica, la sinistra vieta sia le immagini reali che quelle artificiali. Tutto pur di nascondere la verità», ha scritto in una nota la Lega.

E mentre Salvini si agita per provare a conquistare una visibilità, a Meloni basta una dichiarazione – come la frenata sul riconoscimento dello stato di Palestina («ora sarebbe controproducente») – per mettere tutti all’angolo.

Forza Italia made in Tajani

A fare i conti con lo strapotere meloniano c’è anche Antonio Tajani, l’altro vicepremier, che spesso si vede oscurato dalla premier sui dossier di politica estera, che spetterebbero proprio a lui, il ministro degli Esteri. Senza tacere dei dissidi con Salvini.

Il segretario di Forza Italia, intanto, ha cercato di rimettere ordine nel partito: dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sulla necessità di una riorganizzazione, Tajani ha convocato il consiglio nazionale per ratificare un’altra novità: i coordinatori regionali saranno scelti dai territori.

Un tentativo di radicamento di Forza Italia, che si sta trasformando sempre più in una forza politica tradizionale. È finita l’epoca del partito padronale, “di plastica, forgiato da Silvio Berlusconi. Il segnale del nuovo corso è stato testimoniato anche dall’ultimo bilancio azzurro: un aumento degli iscritti e di conseguenza delle risorse economiche derivanti dai tesseramenti.

Resta ora la rotta politica. Tajani sta mettendo a punto con i fedelissimi una strategia per evitare che resti schiacciato tra Meloni e Salvini. Il dibattito sullo Ius scholae fa sempre gioco nell’ottica della visibilità.

Nell’ambito degli azzurri, però, il focus sarà la prossima legge di Bilancio. Forza Italia vuole portare a casa il taglio delle tasse al ceto medio, promessa già fatta nella manovra licenziata dal parlamento lo scorso dicembre. Ora la questione è ritenuta ineludibile nell’inner circle del ministro degli Esteri.

Soprattutto bisogna fare in modo di appropriarsi del provvedimento, sventolando la bandiera berlusconiana del taglio alle tasse.

Meloni, insomma, deve cercare di domare tutti gli appetiti degli alleati, che non a caso puntano i piedi sui nomi dei candidati alle regionali. E su questo punto la presidente del Consiglio fa difficoltà a imporre i propri nomi. Per informazioni basta fare un giro in Veneto. La roccaforte che Salvini non vuole far espugnare dagli eredi della fiamma.

