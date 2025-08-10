Niente più sponsorizzazioni elettorali: da ottobre Meta chiude ai partiti. La Lega prepara il terreno con video verticali, attacchi anti-woke e una rete parallela di influencer rilanciati sui canali ufficiali per aggirare il divieto. Amenduni (ProForma): «Una strada obbligata per tutti. Ma per alcuni problema è la crisi del messaggio politico»

La “Bestia” della propaganda si evolve. O almeno ci prova. Per capirlo basta osservare con attenzione i profili social della Lega, popolati nell’ultimo periodo da tiktoker. Volti giovani, voci pacate, contenuti provocatori. Non sono persone legate al Carroccio, vengono “ripostate”. Parlano il neo-linguaggio Maga che in America tanta fortuna ha portato a Donald Trump.

Dal celodurismo di Bossi della prima Lega si è passati alla bestia di Morisi che alternava feroci campagne xenofobe o fette di pane con Nutella, oggi il partito di Salvini ha perso centralità, ma investe dove può: nella rete, creator giovani, estetica pulita, linguaggio colloquiale, contenuti molto ideologici.

È un percorso obbligato: da ottobre 2025, Meta (la società che controlla Facebook, Instagram e Threads) bloccherà in tutta l’Unione europea ogni forma di pubblicità politica e sociale. Una svolta che cambia radicalmente la comunicazione politica online. Niente più sponsorizzazioni elettorali: si potrà solo contare sull’engagement organico o, in alternativa, su creator e influencer non ufficiali.

La via leghista

La Lega sta tentando la seconda strada. Attacchi al “woke”, alla sinistra, ai diritti civili. Un format di cui Trump ha il copyright, ma qui non è l’America. «C’è la tendenza a replicare modelli senza considerare il contesto culturale», spiega Dino Amenduni consulente dell’agenzia di comunicazione Proforma, docente in comunicazione politica e gestione della reputazione.

«Negli Stati Uniti, Trump ha costruito un vero ecosistema comunicativo, mettendosi in gioco in prima persona: pensiamo alle quasi tre ore di intervista con il podcaster e comico Joe Rogan. Salvini ancora no. E la Lega ha un problema di reputazione: i contenuti non funzionano non perché siano fatti male, ma perché il messaggio politico è in crisi». Con la fine delle ads, si salveranno solo i contenuti veri, artigianali. Gli altri affogano. «Senza sponsorizzazioni vince chi sa lavorare. Gli altri spariscono».

È qui che entrano in gioco gli influencer. Alcuni sembrano indipendenti, ma i canali ufficiali li rilanciano. Il volto più noto è quello di Gino Zavaliani, ex consigliere di un paesino lombardo, ex concorrente di Avanti un altro, quiz Mediaset che nel 2020 gli ha fruttato 30mila euro. Nello stesso anno “disintegrava” la Lega con un video diventato virale grazie ai Cinquestelle: “La Lega se la prende con Conte per il Mes, ma poi in Europa vota contro i Coronabond”. Oggi è “direttore editoriale” di Esperia, pagina social amata dal Carroccio. Tra i suoi follower troviamo curiosamente anche Tommaso Longobardi, dal 2018 responsabile della comunicazione digital di Giorgia Meloni.

Lo scopo di questi content creator è abbassare il tono istituzionale, aumentare la viralità, rendere la politica un po’ più intrattenimento, come fa Trump. Una comunicazione più aggressiva, ma non ufficiale. Mobilitare, non persuadere. Ma funziona? «C’è un terreno fertile tra i maschi under 25, che, secondo recenti studi, sono inclini a destra», dice Amenduni.

«Una generazione post Zeta con tratti pre Incel. Ma ciò non significa che produrrà lo stesso effetto degli Stati Uniti. Anche il contenuto migliore si perde. Se parlasse Vannacci, l’engagement triplicherebbe. La politica viene prima della comunicazione». Dopo il 10 ottobre, le fabbriche di content creator saranno inevitabili per aggirare i divieti Meta. I partiti lo sanno. E iniziano a muoversi sotto traccia, con strutture che sembrano altro.

Assente dal gioco al momento la sinistra. «Non ha leader carismatici, né un progetto forte. Manca mobilitazione, visione. Mancano figure come la deputata democratica Alexandria Ocasio- Cortez, una contronarrazione». Le stories su Instagram e i video su TikTok però non spostano il consenso, ma tengono accesa la base.

«Quando l’affluenza cala è fondamentale dare una linea, un messaggio, una voce. Non per convincere, ma per attivare. La comunicazione politica serve sempre meno a cambiare idea, e sempre più a dire a chi è già convinto: “Ecco perché devi esserci”».

