La nuova strategia di Salvini: influencer per il sovranismo
10 agosto 2025 • 07:00
Niente più sponsorizzazioni elettorali: da ottobre Meta chiude ai partiti. La Lega prepara il terreno con video verticali, attacchi anti-woke e una rete parallela di influencer rilanciati sui canali ufficiali per aggirare il divieto. Amenduni (ProForma): «Una strada obbligata per tutti. Ma per alcuni problema è la crisi del messaggio politico»