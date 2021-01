Con il nuovo Dpcm anti Cov id-19 che il governo si appresta a varare la prossima settimana ci potrebbe essere un stretta sulla movida con il divieto di asporto per i bar le 18. Lo riferiscono fonti di governo al termine dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza di questo pomeriggio.

La stretta sulle regole anti Covid che il governo ai avvia a disporre con il nuovo Dpcm «si accompagnerà a nuovi ristori» è stato precisato nell'incontro, ovvero nuove compensazioni per gli esercizi commerciali colpiti dalle restrizioni.

Nel decreto in elaborazione e che dovrà entrare in vigore dal 16 gennaio, il governo, secondo le indiscrezioni circolate in queste ore, avrebbe intenzione di confermare il blocco degli spostamenti tra regioni e istituire una nuova zona rossa.

L’ipotesi è abbassare ancora di più la soglia dell’indice del contagio Rt per determinare la zona rossa, che scatterebbe in via automatica qualora l'incidenza settimanale dei casi sia superiore a 250 ogni 100mila abitanti.

Diverse regioni si sono dette preoccupate per le ricadute economiche che il nuovo provvedimento potrebbe avere. Lunedì mattina il ministro per il Affari regionali Francesco Boccia ha già convocato un incontro con regioni, Anci e Upi per presentare le nuove misure.

