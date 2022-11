La legge di bilancio del governo Meloni dovrebbe arrivare in parlamento lunedì. Il governo si è preso ancora tempo per redigere il testo finale.

Nella seconda versione della manovra (qui sotto il testo completo) è stato aumentato il tetto all’obbligo di pos: i commercianti saranno obbligati ad averlo solo per le spese superiori a sessanta euro.

È stata inoltre introdotta la sospensione del pagamento dell’Imu per le case occupate, ci sono le prime possibilità di spesa – 50 milioni – per la società rediviva che deve occuparsi dello stretto di Messina, ma ci sono ancora vistosi buchi come le modifiche all’imposta sugli extraprofitti.

Serve tempo poi per sbrogliare il problema di Opzione donna, che secondo il primo comunicato diffuso dal governo sarebbe stata modificata, legando la possibilità di andare in pensione al numero dei figli delle donne.

Le donne a una dimensione: in pensione anticipata in base al numero dei figli

Intanto in parlamento Forza Italia promette già di intervenire su Superbonus e sull’aumento delle pensioni minime che Silvio Berlusconi avrebbe voluto più generoso.

Il testo della legge di bilancio

© Riproduzione riservata