Calabria, Occhiuto vince e porta la destra sul 2-0. Ma in Campania è scontro

La vittoria in Calabria è arrivata facile per l’uscente Roberto Occhiuto, con venti punti di vantaggio sull’avversario del campo largo Pasquale Tridico. I dati sono ancora incerti perché lo scrutinio sta procedendo a rilento, ma il rieletto governatore naviga intorno al 58 per cento ed è il primo nella storia della regione a venire riconfermato per il bis. Un trionfo atteso sulla carta ma liberatorio quando è arrivato, perché il voto avrebbe dovuto svolgersi tra un anno e invece è stato anticipa