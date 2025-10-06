il bis del governatore

Calabria, Occhiuto vince e porta la destra sul 2-0. Ma in Campania è scontro

Giulia Merlo
06 ottobre 2025 • 20:40

Bis del forzista che sfiora il 60 per cento: «Volevano batterci per via giudiziaria». Affluenza in calo, ferma al 43 per cento. Ancora dubbi sul candidato campano

La vittoria in Calabria è arrivata facile per l’uscente Roberto Occhiuto, con venti punti di vantaggio sull’avversario del campo largo Pasquale Tridico. I dati sono ancora incerti perché lo scrutinio sta procedendo a rilento, ma il rieletto governatore naviga intorno al 58 per cento ed è il primo nella storia della regione a venire riconfermato per il bis. Un trionfo atteso sulla carta ma liberatorio quando è arrivato, perché il voto avrebbe dovuto svolgersi tra un anno e invece è stato anticipa

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.