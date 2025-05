Il ministro Zangrillo, dal 2023 a oggi, sta per portare a casa il terzo provvedimento in materia. Oltre 4 milioni al Mef per nuovi organismi, altre risorse anche sulla commissione per i partiti

Tre decreti sulla Pubblica amministrazione in due anni e mezzo, in media più di uno all’anno.

Il governo è in preda a una febbrile produzione di provvedimenti sulla Pa, dietro la spinta del ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo.

All’inizio della scorsa estate aveva fatto varare un provvedimento monstre, un decreto omnibus a tutti gli effetti, in grado di abbracciare dalla Commissione di controllo sui bilanci delle società di calcio ai nuovi stanziamenti per il Giubileo a Roma, passando per il potenziamento dei poteri conferiti al commissario straordinario per la peste suina africana.

Ora, nel grande valzer di provvedimenti, Zangrillo sta appunto per portare a casa il terzo decreto sul tema.

Con immancabile coda di polemiche: durante il suo intervento in commissione Lavoro alla Camera, il ministro ha sostenuto che «gli idonei dovrebbero essere equiparati ai candidati che non hanno superato il concorso». Una tesi che ha fatto infuriare le opposizioni.

Ultimo passaggio

Il testo è comunque in dirittura d’arrivo al Senato: la prossima settimana sarà esaminato e approvato, senza alcuna possibilità di ritocco a palazzo Madama. Deve essere convertito entro il 13 maggio, pena la decadenza.

Il provvedimento non cambia i connotati della Pa. Anzi, al netto di interventi spot qua e là, con premi ai dirigenti più efficienti, elargisce una ricca dote per poltrone e consulenze di ogni tipo: le mance costano alle casse pubbliche almeno 10 milioni di euro per l’assegnazione di incarichi ad hoc.

Tra i mille rivoli di spesa, spuntati nell’esame a Montecitorio, ci sono infatti 280mila euro messi a disposizione per cambiare eventualmente la governance dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza (che vede lievitare la dotazione complessiva di 5 milioni di euro annui). Come raccontato da Domani, con un emendamento è stato preparato l’eventuale scivolo per l’attuale direttore, il prefetto Bruno Frattasi.

La norma, però, riguarda anche gli altri direttori interni all’Acn. Chi viene sostituito ha diritto alla ricollocazione nell’amministrazione di provenienza. Con una certezza: conservare lo stesso livello retributivo. La differenza viene saldata dallo stato.

Ma non c’è solo la cybersicurezza. È stato inserito pure lo stanziamento per aumentare il compenso dei dipendenti della Commissione di garanzia per la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti politici, l’organismo che controlla gli statuti e verifica il rispetto della legge dei soggetti politici beneficiari del 2 per mille.

Chi presta il proprio servizio in questa Commissione potrà ricevere un’indennità aggiuntiva a differenza di quanto avvenuto finora.

Un’operazione che fa lievitare l’esborso statale a 350mila euro. I componenti della Commissione, poi, hanno un anno in più di mandato: si passa da quattro a cinque anni. Il ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti è sempre beneficiario di misure ad hoc nei decreti firmati da Zangrillo. In uno dei testi sulla Pa aveva già ottenuto 250mila per il Fondo destinato alle consulenze esterne.

Nuovi incarichi al Mef

Nel nuovo decreto va anche meglio agli uffici di via XX Settembre. Tra gli emendamenti, che hanno modificato la versione iniziale del testo, ci sono la nascita di due organismi, che presentano un conto complessivo superiore ai 4 milioni di euro. Sono istituiti il Consiglio superiore dell’economia e delle finanze e la cabina di regia per la stesura di un testo unico sulla valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali. Il Consiglio superiore del Mef finirà sotto il controllo del viceministro meloniano, Maurizio Leo. I compiti di questa struttura sono quelli di «coadiuvare la riforma fiscale» e provvedere alla «predisposizione del codice del diritto tributario».

Materie che fanno appunto capo a Leo. A regime il conto è di mezzo milione di euro con lo scopo di garantire il compenso ai componenti dell’organismo, che resterà in carica anche dopo aver compiuto gli atti necessari all’attuazione della riforma fiscale e alla scrittura del codice tributario.

La cabina di regia per «il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali» sarà invece appannaggio del sottosegretario leghista, Federico Freni, l’uomo delle leggi di Bilancio per conto del ministro Giorgetti.

L’obiettivo della cabina di regia, secondo l’obiettivo degli estensori della proposta, è di mettere a disposizione un contingente di esperti per provvedere alla stesura di un testo unico sul mercato di capitali, definizione che abbraccia l’insieme di operazioni finanziarie. «Serve per scrivere un testo unico, che non può essere affidato a consulenze gratuite», si apprende dal Mef. Per l’anno in corso servono oltre 2 milioni di euro, a regime – dal 2026 – il conto sarà di 3,2 milioni all’anno. E ancora arrivano fondi (quasi un milione) per le assunzioni negli staff del ministero della Salute di Orazio Schillaci e del ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini, che incassa 700mila euro .

Nel mare magnum di un provvedimento che abbraccia vari campi, non ha trovato posto la riforma della 3-i spa, società partecipata da Inps, Istat e Inail, che dovrebbe fornire supporto all’attività digitale della Pa. L’obiettivo del governo era quello di «mandarla in pensione», come svelato dall’Usb, sostituendola con una nuova società, la Indata, un carrozzone nuovo di zecca, a immagine e somiglianza della destra.

Chissà che l’obiettivo non sia rimandato all’ennesimo provvedimento sulla Pa varato dal governo Meloni.

© Riproduzione riservata