Era stato annunciato come un discorso che avrebbe volato al di sopra di qualsiasi riferimento alle vicende politiche che lo vedono suo malgrado come protagonista – una riforma costituzionale che ne ridimensiona drasticamente il ruolo, una seconda carica dello stato che straparla su quello stesso ruolo – ed è andata così, ma solo in un certo senso.

Solo perché Sergio Mattarella ha preso veramente dall’alto le questioni che travagliano i nostri tempi, i pericoli per una democrazia – parola che ripete sei volte, forse non a caso – che non è mai scontata. Si parla del mondo occidentale, ma è davvero difficile non leggere in filigrana i fenomeni che riguardano anche l’Italia. Certo il presidente non scende per li rami, non è necessario, nella solenne sala dei Corazzieri pienissima per il tradizionale «discorso ai rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile». Tutti capiscono molto più di quello che dice.

Ci sono tutti i capigruppo di Camera e Senato, leader politici – Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Matteo Salvini, che è sia vicepremier sia capo partito – i ministri, i capi di stato maggiore e militari a quattro stelle, le istituzioni al completo dal neopresidente della Consulta Antonio Barbera in giù. Mancano Giorgia Meloni e il presidente della Camera Lorenzo Fontana, assenti giustificati, hanno l’influenza. La premier fa sapere che non ha il Covid. Fontana invece ha una malattia intermittente che la mattina non gli ha impedito di condurre la riunione dei capigruppo.

Introduce il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello stato. Stavolta si è scritto un testo per evitare gaffe, ovvero parole che tutti capiscono male «per analfabetismo istituzionale o inveterata malafede».

Due giorni fa al Senato aveva spiegato che la nuova riforma rimetteva giustamente il capo dello stato al suo posto. Stavolta esagera all’opposto: «Signor presidente, lei conosce e non da ora e non solo dal periodo in cui ha meritoriamente svolto e ricopre tuttora questo ambitissimo ruolo di rappresentante tutti gli italiani», conosce insomma «sin da prima la stima e l’apprezzamento che nutro personalmente verso la sua persona» e verso il ruolo che «ripeto volutamente meritoriamente esercita. Grazie! Grazie presidente».

La scena rasenta Totò. Il sorriso di Mattarella è imperturbabile, impenetrabile, forse implacabile.

La democrazia e gli oligarchi

L’atmosfera sterza subito quando il capo dello stato prende la parola e comincia ad affrontare i temi di «un tempo, affascinante, di grande cambiamento ma anche difficile, travagliato, per più aspetti drammatico».

Parla delle guerre: definisce come sempre «inaccettabile» l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, stavolta usa la stessa parola, «inaccettabile», per il numero delle vittime civili nella guerra fra Israele e Hamas. Parla degli «effetti dirompenti del cambiamento climatico», dei divari sociali.

Ma la sua lunga riflessione è dedicata alle «preziose applicazioni» dell’intelligenza artificiale. Attenzione, però, dice «la gestione delle tecnologie più avanzate è, nei fatti, patrimonio esclusivo di poche grandi multinazionali che, oltre a detenere una quantità imponente di dati personali – talvolta artatamente carpiti – possono condizionare i mercati, incluso quello che, abitualmente, loro stesse definiscono il mercato della politica».

Servono garanzie «per evitare che pochi gruppi possano condizionare la vita di ciascuno di noi e la democrazia», una «manipolazione» che mina «la libertà che è alla base dei diritti di ciascuno».

Uno scenario, dice ancora, da 1984 di Orwell. Tanto più, spiega in un altro passaggio, che «molti tra i detentori di grandi capitali del pianeta, persone e aziende, riescono a eludere quasi integralmente gli obblighi fiscali, soprattutto nei servizi all’informazione». Un altro tema che ha a che vedere con la «libertà di ciascuno» e «l’espressione della sovranità dei cittadini».

È certo che non si riferisce direttamente all’attualità. Ma è difficile non vedere in filigrana l’immagine di Elon Musk che dal palco di Atreju riceve l’omaggio entusiastico della premier Meloni, quel Musk ai cui satelliti è appesa la democrazia globale. La premier e questa maggioranza hanno personaggi alla Musk come modello? Sono il contrario dell’«espressione della sovranità dei cittadini», dice Mattarella, con buona pace di tutta la retorica sovranista.

Nel ragionamento del presidente si intravede la sfilza di appuntamenti elettorali di portata globale che si celebrano nel 2024: a marzo le elezioni nella Russia di Putin, a giugno quelle dell’Unione europa dove si combattono i nuovi sovranismi, a novembre la sfida americana e il rischio della vittoria di Trump.

Ed è certo che non parla della riforma costituzionale della maggioranza quando avvisa che dalle libertà discendono «le democratiche istituzioni, l’equilibrio fra i poteri, il ruolo fondamentale del parlamento». Anche se la riforma meloniana e la pratica di questa maggioranza hanno ridotto drasticamente, oltre al suo, il ruolo del parlamento.

