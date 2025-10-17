il gioco delle tre carte

Milano-Cortina? Le opere le pagano i consumatori

Stefano Iannaccone
17 ottobre 2025 • 07:00

Il governo ha stanziato altri 84 milioni di euro per l’Olimpiade 2026. Dieci milioni vanno alla società Sport e Salute. E 38 milioni arriveranno dalle multe dell’Antitrust

L’Olimpiade Milano-Cortina prima di tutto. Tra progetti che richiedono il doppio dell’esborso di risorse pubbliche e le spese non previste con precisione per la costruzione delle opere, è stato necessario mettere mani al portafogli statale. Pescando dal plafond delle multe dell’Antitrust. Il governo Meloni ha infatti stanziato altri 84 milioni di euro per i Giochi invernali del 2026 nel decreto Anticipi, approvato martedì scorso dal Consiglio dei ministri. Mentre i fari sono puntati sugli affann

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.