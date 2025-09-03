Forse, al di là delle autocandidature e delle faide interne ai partiti, servirebbe una riflessione più attenta su cosa siano oggi questi “enti” nella dinamica costituzionale italiana, nel bilancio pubblico, nella produzione di ceto politico, avendo già reso fin troppa attenzione all’epopea dei cacicchi che manco il limite dei mandati riesce ad arginare
Oltre i retroscena elettorali, si torni a parlare di regioni
03 settembre 2025 • 20:13Aggiornato, 03 settembre 2025 • 20:15
