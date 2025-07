Secondo l’Inail, nei primi 5 mesi dell’anno ci sono stati 386 incidenti mortali, con un aumento del 4 per cento rispetto al 2024. Meloni aveva promesso un intervento sulla sicurezza per celebrare il Primo Maggio, ma il provvedimento arriverà solo in autunno

L’impatto nullo della patente a crediti, introdotta per misurare e stimolare l’attenzione sulla sicurezza delle imprese del settore edile, è stato ammesso di recente dal ministero del Lavoro, attraverso il sottosegretario Claudio Durigon: nessuna sanzione reale erogata.

«Alla data odierna (7 maggio, ndr) non sono state adottate le relative sospensioni: in alcuni casi ciò non è avvenuto perché non ne ricorrevano i presupposti, in altri casi invece i procedimenti sono ancora in corso, ha detto rispondendo all’interrogazione presentata alla Camera dalla deputata del Pd, Chiara Gribaudo.

Insomma, il meccanismo non ha funzionato. «Sarebbe logico intervenire sulle cose che non funzionano per correggerle», dice Gribaudo a Domani. La patente a crediti è stata la principale bandiera del governo Meloni in materia di sicurezza sul lavoro.

Tragedie da Brescia a Napoli

Non è certo questa la causa – perché quasi sicuramente nemmeno la patente a crediti funzionante avrebbe cambiato i destini – ma la giornata di ieri è stata funestata da tragedie: ci sono stati tre morti in un cantiere a Napoli. Gli operai Ciro Pierro, Luigi Romano e Vincenzo Del Grosso sono precipitati nel vuoto, nel quartiere Arenella, a causa dell’improvvisa inclinazione di un cestello elevatore.

La magistratura indaga, probabile un problema a un perno. Sempre in mattinata, a Bagnolo Mella nel bresciano, Luciano Capirola è rimasto schiacciato da un muletto mentre consegnava legna. Un bilancio di 4 vittime in poche ore.

Il trend degli incidenti mortali resta preoccupante. Nei primi cinque mesi del 2025, secondo i dati parziali dell’Inail, «le denunce di infortunio, comprese quelle relative a studenti, pervenute complessivamente all’Inail nel periodo gennaio-maggio 2025 sono state 247.681, in calo dell’1,4 per cento rispetto alle 251.132 dei primi cinque mesi del 2024».

Di contro c’è un aumento di casi mortali denunciati: «Sono stati rispettivamente 386 (nel 2025, ndr) contro 369 (+4,6 per cento)». Insomma, meno incidenti ma con conseguenze più gravi.

Lo scenario è stato complicato anche nello scorso anno: le vittime sono state 1.202, una in più rispetto al 2023. In media significa che ogni giorno, sabato e domenica inclusa, muoiono almeno tre lavoratori. C’è stato poi un lieve aumento delle denunce per gli incidenti.

C’è, peraltro, un fenomeno che sfugge ai radar pubblici, come spiega a Domani Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di cassazione ed ex direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro: «Nel conteggio ufficiale mancano gli incidenti sommersi, quelli che si verificano nel lavoro nero e inevitabilmente non vengono denunciati».

Giordano rileva due livelli di questa piaga: «I lavoratori precari che rinunciano alle tutele, evitando di denunciare gli incidenti per la paura di non essere rinnovati alla scadenza dei contratti» e ci sono poi «i lavoratori in nero. Ricordo che l’Istat ha rilevato la presenza di 2,9 milioni di lavoratori irregolari occupati tempo pieno».

È un’emergenza reale, che richiederebbe interventi tempestivi a colpi di decreti. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non avrebbe certo da ridire, visti i continui appelli sul tema. Invece su questo fronte c’è si procede con un ritmo compassato. La maggioranza, oltre alla patente a crediti per le sole imprese edili, ha dato il via libera all’assunzione di altre 500 unità all’Ispettorato del lavoro.

Operazione resa possibile con un emendamento delle opposizioni all’ultima manovra, accolto in un clima bipartisan. Ma i concorsi non stanno andando spediti. Secondo quanto apprende Domani, in molti hanno preferito rinunciare alla partecipazione data la scarsa appetibilità del livello di retribuzione.

Tavoli a rilento

Così a inizio maggio, Giorgia Meloni ha annunciato un confronto con le parti sociali per varare un nuovo provvedimento sulla sicurezza sul lavoro, attingendo dall’Inail 1,2 miliardi di euro. Risorse ripescate, non nuove di zecca. I tavoli sono stati convocati a palazzo Chigi, gli incontri con i sindacati ci sono stati.

Ma prima della pausa estiva non ci sarà alcun testo. Ad ammetterlo è la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone: «L’autunno ci vedrà attuare tutte le misure per l’inclusione, ma anche per la valorizzazione del lavoro autonomo e dell'auto impiego e ci vedrà anche intervenire nuovamente sulla sicurezza sul lavoro», ha dichiarato.

Tra le misure al vaglio c’è un riconoscimento economico alle società rispettose delle norme, come prospettato dal viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto: «Un meccanismo di premialità per le imprese che adottano tutte le misure necessarie per proteggere i propri lavoratori, salva la responsabilità per il risarcimento del danno», ha detto. Innescando un meccanismo paradossale che il rispetto delle norme diventa un’eccezionalità.

«L’ennesimo mix di inutile burocrazia e deregulation mascherato da “regime premiale”: una follia», osserva la deputata del M5s, Valentina Barzotti. Mentre sullo sfondo resta la richiesta delle opposizioni di una procura nazionale ad hoc per la sicurezza sul lavoro. Così da velocizzare i procedimenti ed evitare la dispersione di energie sulle procure territoriali.

