Un’ora di scintille. Scontro con Schlein sulla sanità. Boschi: «Da donna dico: lei non è all’altezza». Conte chiede un minuto di silenzio per la Palestina, il governo non si associa

Giuseppe Conte, M5s, chiede un momento di silenzio, tutti in piedi per i morti di Gaza, Giorgia Meloni non alza dallo scranno. Elly Schlein, Pd, urla: «Curarsi è diventato un lusso, è la tassa Meloni, siamo la Repubblica delle liste di attesa». Maria Elena Boschi, Iv, affonda su un grande classico meloniano: «Tutte le volte che qualcuno la critica lei l’accusa di sessismo. Glielo dico da donna: io non la critico perché è donna, la critico perché non è all’altezza di guidare questo paese». Fatto insolito, tutta l’opposizione applaude la deputata renziana.

Ieri pomeriggio al premier time le opposizioni sono arrivate carica. Era il momento di provare a portare la premier sui temi che la premier evita. I temi sono noti, ma a metà rito è arrivato un fuori programma: un «fantasma del referendum» si è materializzato all’improvviso, aggirandosi per i banchi. Il momento è stato esilarante. Il leghista Riccardo Molinari si è interrotto con tempi teatrali: «E questo signore chi è?». Era Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa, che si è infilato a un lenzuolo per protesta contro l’informazione «fantasma» della Rai sui referendum. Una citazione di un Marco Pannella d’annata, 1997. I commessi lo hanno trascinato via.

Duello sulla sanità

A irritare di più la premier è stata indubbiamente la segretaria Pd, l’ultima a intervenire. Ha parlato di sanità: al Nazareno erano decisi a trascinare Meloni su un tema su cui, dirà poi Matteo Renzi, «balbetta». Schlein ha elencato i disastri in corso: «La sanità pubblica è al collasso»; «la migrazione sanitaria da Sud a Nord è aumentata»; «avete portato la spesa sanitaria ai minimi storici». E ha sventolato un grafico che rendeva evidente che rifugiarsi, come fa la premier, dietro l’aumento della spesa in termini assoluti è un gioco di prestigio, questa spesa si calcola sul Pil. «Quando era al governo avete messo un tetto alle assunzioni negli ospedali», Meloni dai banchi ha fatto vistosamente segno di no, è stata l’unica volta che ha perso il suo sorrisetto sarcastico.

In realtà anche Conte, prima, l’aveva messa in difficoltà. Il presidente Cinque stelle ha parlato della spesa militare. «Ha dato priorità alle armi rispetto alle urgenze di cittadini e imprese: perché si è fatta fregare così in Europa per due volte?». Da copione la premier gli ha ricordato che lui, quando era a palazzo Chigi, aveva firmato l’impegno a portare al 2 per cento del Pil la spesa militare. Da copione anche la replica di Conte: «I fatti dicono che abbiamo fermato Draghi che voleva il riarmo e abbiamo speso un miliardo all’anno, ma per tutto il resto abbiamo portato 209 miliardi», il riferimento ai fondi europei del Pnrr del Conte II, «ci provi lei».

Ma l’affondo Conte lo ha fatto quando ha chiesto all’aula un minuto di silenzio per Gaza, e tutti in piedi. La premier non si è alzata: «Rimane seduta, vergogna». Sullo sterminio in corso a Gaza, ancora prima, c’era stata l’interrogazione di Avs. Angelo Bonelli le ha chiesto di condannare Benjamin Netanyahu. Non ha ottenuto la risposta che pretendeva, e ha alzato i toni: «Sono inorridito dalla sua ipocrisia, non ha il coraggio di condannare i fatti criminali che stanno accadendo. Ma lei, da madre, come si sente a vedere 18mila bambini uccisi? Sono sicuro di interpretare il sentimento maggioritario del popolo italiano, di fronte all’orrore che stiamo vedendo, lei non è in grado di esprimere una parola di condanna. Di dire: sanzioni a chi uccide i bambini, a chi uccide un popolo inerme. Sanzioni: le stesse sanzioni che avete deciso per la Russia».

