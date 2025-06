«L’Europa dovrebbe darsi una mossa», dice Andrea Orlando nel giorno dell’attacco di Tel Aviv contro l’Iran, «tra l’improvvisazione dell’iniziativa di Trump e l’inerzia dell’Ue, Netanyahu ha lo spazio per permettersi tutto. L’Europa si muova, a partire dal riconoscimento di una sua responsabilità per ciò che sta avvenendo». Già ministro, già candidato presidente in Liguria, l’ex deputato oggi è consigliere regionale ma resta il riferimento della sinistra del Pd.

L’aumento delle spese militari è la prossima divisione a sinistra?

Non credo, ormai è evidente che il piano RearmEu è funzionale solo al riarmo della Germania. E una corsa al riarmo nazionale contraddice l’idea della difesa comune. Diremo sì a un impegno per l’autonomia strategica dell’Europa, a condizione che sia credibile.

Non tutto il Pd dice no al riarmo.

Non dico no al riarmo, dico sì al potenziamento della difesa Ue, che può voler dire coordinamento, anche aumento della spesa militare. Ma prima un disegno chiaro di autonomia europea, anche dagli Usa.

I referendum sono stati un regalo a Meloni?

Che stupidaggine. Sarebbe stato un regalo se alla Cgil, che aveva indetto i referendum, avessimo detto “siamo per il no”, o andiamo al mare come Meloni.

Il Pd poteva anche non collocarsi in prima linea con la Cgil.

Nel programma delle elezioni del 1922 nel Pd di Enrico Letta, non nel Pd di Lenin, c’era la modifica del Jobs act. Era nei programmi dei tre candidati al congresso. È una posizione mai messa in discussione da nessuno.

Il Pd di Elly Schlein è costretto a rincorrere la Cgil e il M5s?

Questa è una lettura vecchia, oggi tutti i partiti progressisti in Europa chiedono la regolazione del lavoro e del mercato. Semmai il Pd, se non vuole rincorrere, deve essere ancora più avanguardia, stare alla testa delle battaglie per la difesa della qualità del lavoro dovrebbe essere la condizione naturale per un partito progressista.

L’asse Pd-M5s-Avs è la versione radicale del centrosinistra?

Il tema di un rapporto con il centro c’è. Ma il centro è stato il luogo dell’esplosione degli egotismi, il Pd si illuda di eterodirigerlo. Spero che da lì emerga una figura in grado di coagulare un elettorato che c’è, ed è fondamentale per la vittoria.

Giuseppe Conte mette il veto su Renzi.

Conte è capace di mettere gli obiettivi programmatici avanti ai veti politici. Ha fatto accordi persino con la Lega. Ora deve capire che l’alleanza con il centro, con un patto dove ciascuno non rinuncia a sé, è la condizione per battere la destra. E finché non si intravede un’alternativa, Meloni non scende nei sondaggi e inizia a realizzare vere prove di regime. Se si grida al regime e non ci si adopera per un’alternativa, si rischia una profezia che si autoavvera.

Il tema del centro sta anche nel Pd. Pierluigi Castagnetti dice: dite a Schlein che così si va a sbattere.

Vediamoci, confrontiamoci negli organismi dirigenti, e poi è il tempo di un congresso sulla linea politica.

Ci sono le regionali, se ne parla l’anno prossimo?

In Italia ci sono sempre elezioni. Ma abbiamo urgenza di discutere su quello che succede nel mondo e in Italia. E dobbiamo far fare un passo avanti alla coalizione, mettendo sul tavolo un impianto programmatico compiuto. L’obiettivo non è solo vincere, che è già ambizioso, ma cambiare il paese. Con il caos globale, senza supporto mediatico, con pezzi di burocrazia ormai infeudati dalla destra, e un pezzo del mondo economico contro, senza un partito più strutturato dureremmo cinque giorni. Mi ha colpito la nomina al governo di Luigi Sbarra. Non la vicenda personale, il disegno politico: Meloni sta costruendo il suo blocco sociale e politico che resterà.

I gazebo non sono un congresso sulla linea politica?

Sulle forme sono laico, ma questa discussione serve e deve essere fatta in modo che non spacchi il Pd. Non un congresso in cui ci si posiziona sulle convenienze contingenti e non emergono le differenze, magari con unanimismi di facciata.

Non votare no ai referendum in direzione è stata una cortesia dei riformisti proprio per non dare l’immagine di un Pd diviso.

Più che una cortesia, alla luce di ciò che è accaduto poi, una reticenza. Negli organismi dirigenti si può fare una discussione anche dura che può portare però a una sintesi o comunque ad una miglior comprensione delle posizioni.

A Schlein non è dispiaciuto non avere voti contrari.

C’è una giusta preoccupazione di evitare la rappresentazione di un Pd diviso. Ma se fino a qui le precarie condizioni del partito potevano giustificarla, oggi che siamo più in salute rischia di impedirne la crescita, anche perché sui media l’impressione di una divisione è comunque consolidata.

La minoranza teme che il Pd cambi natura, da partito di centrosinistra a uno sinistra radicale.

No, il Pd si sta collocando nell’alveo di tutte le grandi forze socialdemocratiche europee, grandi forze di centrosinistra e del lavoro. I partiti cambiano. E noi dobbiamo capire qual è il cambiamento più utile per tornare alla vocazione maggioritaria. Che è riconquistare un rapporto con i settori popolari della società. Che votano a destra.

Volete liberarvi dei centristi?

No. Semmai il rischio di abbandoni è una delle preoccupazioni che ha inibito una discussione vera. C’è stata una grande attenzione a tenere unito il partito, una gestione unitaria, basta vedere le liste europee e le candidature territoriali. Ma vorrei confrontarmi con chi, in un mondo sociale e economico così diverso, ripropone le litanie blairiane. Sarebbe per me come riproporre il programma del Fronte Popolare.

È una delle critiche che le fanno.

Non scherziamo. Il Pd rappresenta quel che resta del mondo moderato. Se si trova ancora una parola di moderazione in Italia, sta nel Pd. Una parte dell’establishment si riconosce nel Pd, così le Ztl. Non è esattamente la geografia politica del Fronte Popolare. Semmai avremmo bisogno di un partito popolare, senza bisogno di fronti.

© Riproduzione riservata