Ergastolo in Corte d’assise due anni fa. Ergastolo in appello lo scorso luglio. E ora per Paolo Bellini, 72 anni, la “primula nera” di Avanguardia nazionale (oltre che killer al soldo della ’ndrangheta e tante altre cose mai fino in fondo chiarite), la condanna a vita per la strage di Bologna del 2 agosto 1980 è definitiva.

Lo ha stabilito la sesta sezione della Corte di Cassazione, rigettando i ricorsi della sua difesa e di quelle degli altri imputati, l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel e l’immobiliarista Domenico Catracchia, confermando per questi ultimi le rispettive pene a sei anni per depistaggio e quattro anni per false comunicazioni al pubblico ministero.

Si chiude così questo ennesimo capitolo giudiziario relativo all’attentato neofascista alla stazione dei treni, il più grave della storia repubblicana, che ha provocato 85 morti e oltre 200 feriti, che ha già visto condanne al carcere a vita per Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, entrambi dei Nar (i Nuclei armati rivoluzionari) ancora nel 1995, benché i due siano da tempo liberi.

Trent’anni sono stati invece inflitti in via definitiva, nel 2007, a Luigi Ciavardini, di Terza posizione ma pure organico ai Nar, solo perché minorenne il giorno della strage. Più recente un altro ergastolo, quello a Gilberto Cavallini, altro nome di spicco dei Nar, colpevole di aver fornito ai tre già condannati quanto meno supporto logistico, ospitandoli alla vigilia della strage nella sua abitazione di Villorba, nel Trevigiano: nel suo caso il verdetto della Cassazione è invece arrivato solo lo scorso gennaio.

Cantiere giudiziario

Un cantiere giudiziario infinito, quello per la strage di Bologna, che ora sembrerebbe chiuso. Ma non si sa mai: tutte le condanne infatti sono arrivate a titolo di concorso. E anche il procedimento che ha riguardato Bellini è stato riaperto dalla procura generale avocando un’indagine che quella ordinaria intendeva archiviare, soprattutto per quanto riguarda il lato relativo ai cosiddetti mandanti, individuati nei piduisti Licio Gelli (già condannato per il depistaggio “Terrore sui treni” assieme a Francesco Pazienza e ad alti ufficiali del Sismi) e Umberto Ortolani, nell’ex prefetto Federico Umberto D’Amato e nel giornalista ed ex parlamentare del Movimento sociale Mario Tedeschi, tecnicamente non processabili perché da tempo deceduti. Ma gli elementi a loro carico, soprattutto in relazione al finanziamento dell’attentato (una classica indagine follow the money), erano davvero imponenti.

Indizio potente

L’incriminazione di Bellini era avvenuta in circostanze rocambolesche, per via di un filmino amatoriale di un turista tedesco che lo ritraeva in stazione poco dopo l’esplosione: un super 8 ripescato tra vecchi faldoni dell’Archivio di stato dall’Associazione dei familiari delle vittime, che mai si è arresa di fronte a un giudicato “monco”, che stabiliva sì le responsabilità neofasciste ma senza nulla dire a proposito dei mandanti. Quell’uomo con riccioli e baffoni sembrava proprio Bellini, già a suo tempo finito nelle maglie dell’inchiesta, ma la cui posizione era stata archiviata.

Un indizio potente trasformato in prova a dibattimento, quando l’estremista reggiano è stato riconosciuto anche dalla ex moglie, che ammise di averlo “coperto” molti anni prima fornendogli un alibi, crollato però in ogni sua parte nel corso del processo di primo grado.

Tutto ruotava in sostanza attorno a una ipotetica presenza di Bellini (all’epoca latitante e con falso nome brasiliano, Roberto Da Silva), a Rimini all’ora della strage, per prendere moglie e figli e partire per il Tonale. Ma non era così, a quell’appuntamento Bellini era arrivato in clamoroso ritardo rispetto all’orario previsto.

La pista palestinese

Fedele al proprio profilo criminale di lunga data, Bellini aveva “riguadagnato” il carcere, se così si può dire, già all’indomani della chiusura del processo di primo grado, quando aveva pronunciato gravi minacce nei confronti del presidente della Corte d’assise (in particolare di suo figlio) e della propria ex moglie, minacce puntualmente intercettate.

E a nulla era valsa la sua linea di difesa, in cui aveva confusamente proposto la vulgata cara alla destra (compresa quella attuale di governo) di una presunta pista palestinese per la bomba alla stazione, rilanciata in mille salse diverse nel corso degli anni e altrettanto sonoramente smentita a dibattimento. Memorabile, in particolare, la sua definitiva demolizione nel corso del processo d’appello a Cavallini.

La sentenza è arrivata a un mese dal 45esimo anniversario dell’eccidio. E lo scenario che fissa in via definitiva vede una compartecipazione di più sigle terroristiche dell’estrema destra (Nar, Terza posizione, Avanguardia nazionale, perfino Ordine nuovo per via degli stretti legami di Cavallini con Massimiliano Fachini, braccio destro di Franco Freda) al servizio di un disegno eversivo pensato e foraggiato dalla loggia massonica P2, con movente ultimo impossibile da definire compiutamente (quale strage d’altra parte può contare su un movente razionale?), ma comunque coperto dai vertici dei servizi segreti di allora, Sismi e Sisde, tutti in mano proprio alla P2. Le reazioni della politica alla sentenza, come prevedibile, sono arrivate ieri solo da sinistra. Vedremo che cosa succederà il 2 agosto.

