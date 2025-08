Inizia la “carriera” negli anni Settanta nella sua Reggio Emilia. Lì comincia a frequentare i circoli della Giovane Italia, propaggine del Msi, da cui poi sarà espulso. Quando, nei giorni scorsi, ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione in carcere a Cagliari in tanti si sono detti: ecco, c’era da aspettarselo

Quando Paolo Bellini, nei giorni scorsi, ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione in carcere a Cagliari, per mano di un altro detenuto nordafricano “armato” di uno spazzolino da denti affilato come un coltello, in tanti si sono detti: ecco, c’era da aspettarselo.

Un episodio ancora da chiarire, che ha però aggiunto un’altra considerevole tacca al già nutrito curriculum criminale dell’estremista reggiano, la cui condanna all’ergastolo per la strage di Bologna è stata resa definitiva nelle scorse settimane dalla Cassazione.

Il ferimento

Il ferimento in carcere a Bellini ancora mancava, per giunta quasi in coincidenza con l’annuale cerimonia di commemorazione alla stazione ferroviaria. E nelle cronache carcerarie legate al terrorismo, a destra si tratta di una solida tradizione: basta ricordare Ermanno Buzzi, ucciso da Tuti e Concutelli, così come Carmine Palladino, ancora per mano di Concutelli. Ma anche Franco Freda si prese una coltellata da Egidio Giuliani dei Nar.

Sono tutti episodi avvenuti nel carcere di Novara, in anni ormai lontani, e che al netto del ruolo dell’allora responsabile del Dap Ugo Sisti (proprio l’ex procuratore capo di Bologna Ugo Sisti nei primi giorni dopo la strage, legato a doppio filo alla famiglia Bellini) non sembrano accomunabili a quanto ora avvenuto all’ex militante di Avanguardia Nazionale.

“Un personaggio complesso”

Al quale la sentenza d’ergastolo della Corte d’assise bolognese riserva parole come queste: «Un personaggio complesso, che sfugge ad ogni intento definitorio, essendo nel corso della sua vita passato dalle operazioni di “spionaggio” internazionale, svolte in giovane età, alla stagione degli “anni di piombo”, dall’esperienza in America Latina al periodo dei furti di mobili antichi, dalla carcerazione in vari istituti penitenziari, al divenire un interlocutore privilegiato di Cosa Nostra, per arrivare, infine, al periodo in cui mise al servizio della ’ndrangheta la sua dote migliore, l’arte di uccidere».

Spionaggio, raccontò proprio Bellini, svolto in Portogallo per conto del Movimento sociale. Mentre il magistrato Pier Luigi Vigna, in un’intervista alla Gazzetta di Reggio, lo descrisse efficacemente così: «Come collaboratore ha reso un buon servizio, permettendo di far luce su ciò che accadde, dapprima nei suoi colloqui in Sicilia, poi in tutto il paese scosso dai boati. Un uomo che ha saputo inserirsi in un ventennio di vicende criminali italiane perché ha le caratteristiche ideali del mercenario della malavita: sangue freddo nell’uccidere, fantasia, sa pilotare gli aerei, conoscenza delle lingue, oltre al fatto che ha sempre mantenuto contatti con le fonti investigative». Dettaglio quest’ultimo ancora avvolto nel mistero.

La carriera eversiva

La parabola eversiva di Bellini prende il via nei primi anni Settanta nella sua Reggio Emilia, quando inizia a frequentare gli ambienti della Giovane Italia, propaggine del Movimento sociale, da cui poi sarà espulso in seguito a un tentativo di attentato dinamitardo alla sede del partito: un episodio da cui verrà scagionato (salvo ammetterne la responsabilità anni dopo).

Poi, una sequela di episodi di intimidazione legati alle attività del padre Aldo, ex parà e fascistissimo: contro suoi creditori e contro i legali che li rappresentavano, Luigi Vezzosi e Dino Felisetti, quest’ultimo anche senatore del Partito socialista.

Ancora dalla sentenza dell’assise Bellini: «Negli anni successivi alla cessazione del rapporto con I’Msi (1973-74), cercò di contornarsi di altri giovani stanchi della politica sterile del partito di Almirante e indirizzati verso idee nuove e rivoluzionarie. Si osservi che nel volgere di pochi anni, l’imputato era già in ottimi rapporti con esponenti di Avanguardia Nazionale, quali Piero Carmassi e Pietro Firomini, tanto da poter contare sulla fornitura di armi, esplosivi e bombe da mortaio, i quali però in una prima fase furono destinati non ad antagonisti politici, ma a persone colpevoli di essersi poste contro il volere del padre o di avere mancato di rispetto a qualche altro componente della famiglia».

E in effetti, il salto di qualità del Bellini avvenne con il tentato omicidio nei confronti di Paolo Relucenti (settembre 1976), “reo” di “insidiare” una delle sorelle dello stesso Bellini, il che lo spinse alla latitanza sotto il falso nome del brasiliano Roberto Da Silva.

L’anno prima era però avvenuto il suo primo omicidio, quello di Alceste Campanile, militante di Lotta Continua, pure confessato solo nel 1999, sostanzialmente per accreditarsi politicamente all’interno di Avanguardia Nazionale.

Mentre per tutti gli anni Novanta, Bellini avrebbe collezionato una buona dozzina di omicidi per conto della ’ndrangheta, «attuati con fredda determinazione ed inquietante distacco - recita la sentenza già citata, che più ha scavato sul suo passato - spesso preordinati e pianificati nel dettaglio, per lo più conseguenti ad un mandato ricevuto e dietro il pagamento di un corrispettivo». E così dev’essere avvenuto anche il 2 agosto di 45 anni fa.

